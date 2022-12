Honor MagicBook 16 (2022) : Le laptop Windows qui a tout d’un Macbook est à -30 %

Honor a fait des produits aux bons rapports qualité-prix sa marque de fabrique. Le Honor MagicBook 16 de 2022 en est la preuve. En ce moment, Amazon réduit de 300 euros le prix de ce PC portable qui passe ainsi de 999 euros à 699 euros.

Le clavier et le trackpad du Magicbook 16 (2022) // Source : Johana Hallman pour Humanoid xp

Sur le secteur des PC portables, Honor est très actif. Son principal objectif est de tenir tête aux géants du secteur en proposant des produits abordables, mais performants et durables. C’est chose faite avec le Honor MagicBook 16. Ce flagship killer est en promotion sur Amazon avec une réduction de 30 %.

Les principales caractéristiques du Honor MagicBook 16

Une dalle IPS antireflet FHD avec ‎1080p de résolution

Processeur AMD Ryzen 5

16 Go de RAM et 512 Go SSD de ROM (NVMe M.2)

Taux de rafraichissement à 144 Hz

Au lieu de 999 euros habituellement, le Honor MagicBook 16 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon.

Des configurations haut de gamme

Pour apporter de la performance à son MagicBook 16, Honor a choisi de l’équiper du puissant AMD Ryzen 5 5600H. Avec ce processeur, les tâches bureautiques se font sans accroc et avec fluidité. Pour accompagner cette puissance, le choix du constructeur s’est porté sur une RAM DDR4 de 16 Go ainsi qu’une mémoire NVMe M.2 de 512 Go SSD. Avec une telle configuration, le transfert de données se fait très rapidement.

Pour une meilleure expérience utilisateur, le Honor MagicBook 16 profite d’un écran FullView qui couvre 87,3 % du châssis. Sa luminosité est de l’ordre de 300 nits, ce qui améliore l’immersion. Le taux de rafraichissement de 144 Hz y participe aussi, en plus d’apporter du confort. Les bords ont été affinés par rapport à la génération précédente. Résultat, le PC portable est plus compact que jamais.

Des connectiques dans l’air du temps et une bonne autonomie

Honor n’a pas été avare sur les connectiques. Le MagicBook 16 dispose de deux ports USB-C 3.2 et autant de ports USB-A 3.2. On retrouve également du HDMI ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Pour ce qui est de la connectivité, on peut compter sur le Bluetooth 5.1 ainsi que sur le Wi-Fi 6. Un adaptateur secteur et un câble de charge USB-C sont fournis avec le laptop.

Le Honor MagicBook 16 a l’autonomie suffisante pour tenir pendant une journée de travail. Le constructeur annonce une autonomie de huit heures en usage classique. À ce sujet, l’utilisateur a d’ailleurs le choix entre le mode Performance ou Equilibré. Le raccourci clavier pour passer d’un mode à un autre est « Fn + P ». En ce qui concerne la recharge, ce modèle passe de 0 à 85 % en une heure.

Quelles sont les alternatives au Honor MagicBook 16 ?

Si vous désirez comparer le Honor MagicBook 16 (2022) avec d’autres laptops de son segment, nous vous invitons dès à présent à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros sur Frandroid.

