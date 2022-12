SanDisk : le prix de ce SSD portable (1 To) chute bien bas sur Amazon

Vous recherchez un SSD compact pour transporter facilement vos données ? Nous avons la solution : le SSD SanDisk portable d'une capacité de 1 To est aujourd'hui remisé à 86,99 euros sur Amazon au lieu de 129,99 euros.

Plus solides, plus rapides, plus performants… Les SSD sont une très bonne solution de stockage externe. Le SSD portable SanDisk 1 To sera idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un SSD pratique à transporter, mais aussi efficace. C’est le moment parfait pour craquer puisque ce modèle avec 1 To bénéficie de près de 35 % de remise immédiate.

Les atouts du SSD SanDisk

Les vitesses de lecture jusqu’à 520 Mo/s

La grande capacité de stockage : 1 To

Le format compact et robuste

Si le SanDisk propose son SSD portable de 1 To à 129,99 euros, on le trouve en ce moment en promotion à 86,99 euros sur Amazon.

Un SSD portable idéal pour vos voyages

Avant de parler de ses performances, ce SSD portable de chez SanDisk mise sur une conception solide pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Grâce à son boîtier en silicone et son revêtement antidérapant, il est apte à résister contre les chutes allant jusqu’à deux mètres de haut. En revanche, il n’est pas résistant à l’eau.

Bien évidemment, comme tout bon SSD, il est suffisamment compact pour être transporté facilement. On a droit à des petites dimensions de ‎‎9,7 × 4,7 × 1 cm et un poids plume de 40 g. Le constructeur intègre même un crochet en caoutchouc robuste, afin d’attacher le disque à votre boucle de ceinture ou à votre sac à dos par exemple.

Performant et fiable

Face aux disques durs, les SSD proposent des vitesses d’écriture beaucoup plus élevées. Ici, ce modèle peut monter jusqu’à 520 Mo/s. Il est donc idéal pour celle et ceux qui souhaitent installer des applications dessus, ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition. Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos par exemple.

Il pourra être aussi bien utilisé avec un PC portable Windows ou Mac. Pour le brancher, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A. Sachez qu’il profite d’une garantie fabricant de trois ans.

Plutôt stockage externe ?

