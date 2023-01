Dyson V8 Extra : un balai aspirateur puissant encore plus abordable avec ce code promo

Dyson compte diverses solutions de nettoyage dans l'air du temps. Ses modèles sont connus pour intégrer des technologies de pointe, les plaçant au sommet du marché. Sur les aspirateurs balais, son V8 Extra reste une référence. Actuellement sur Rakuten, le code promo BLANC30 fait baisser son prix de 329 euros à 269 euros.

Dyson a su rendre intéressant les aspirateurs balais en y apportant des fonctions pratiques. Sur son V8 Extra, le constructeur a veillé à ce que son usage ne fatigue pas l’utilisateur. Pour davantage d’efficacité, le spécialiste a aussi travaillé son ergonomie. Et, en ce moment, vous l’aurez pour 60 euros moins chers.

En quoi le Dyson V8 Extra est intéressant ?

Puissance d’aspiration adaptée à différentes surfaces

Facile d’utilisation et ergonomique

Une bonne autonomie

Un aspirateur 2 en 1 puissant

La gamme V8 compte d’innombrables déclinaisons, mais la version Extra a quelques particularités. Ce modèle dispose de deux modes. Le mode MAX met à pleine puissance la Brosse Motorbar pour sept minutes d’autonomie. Le mode Puissance est indiqué pour du nettoyage prolongé. La brosse motorisée embarquée est conçue pour aspirer efficacement les poils d’animaux et cheveux, les saletés récalcitrantes ou encore la poussière.

Pour éviter que les poils ou les cheveux n’entravent pas le bon fonctionnement de l’aspirateur balai, Dyson y a déployé une quarantaine de lamelles. En plus de démêler les cheveux, ce système les envoie surtout directement dans le bas à poussière d’une capacité de 0,54 litre. Le Dyson V8 Extra dispose d’un moteur numérique affichant 110 000 tours/minute. Une telle puissance assure une puissante aspiration qui est très utile sur les moquettes, le carrelage, etc.

Des accessoires complets

Pour mener à bien sa mission, le Dyson V8 Extra est livré avec des accessoires utiles et pratiques. On a l’adaptateur d’alimentation, la base de chargement, le stick, un embout large ou encore un adaptateur à 90°. Ce modèle a été conçu de sorte que vous pouvez facilement l’utiliser en hauteur, en dessous des meubles, sans stick, etc. Vous n’aurez pas non plus du mal à le manier d’une main.

Ce qui est aussi intéressant avec cet aspirateur balai, c’est qu’il dispose d’un filtre dont le rôle est de capturer les allergènes pour ensuite assainir l’air ambiant. Enfin, vous ne serez pas en contact de la saleté lorsque vous devez enlever le collecteur. Un simple levier permet d’évacuer les déchets. Il faut compter cinq heures pour recharger complètement le V8 Extra.

