Envie d’une box fibre compatible Wi-Fi 6E ? Voici les meilleures offre du moment

Vous cherchez à obtenir le meilleur débit sans-fil possible chez vous et vous ignorez encore vers quelle box compatible Wi-Fi 6E vous tourner ? Voici une sélection des 3 meilleures offres du moment.

Vous avez besoin d’une ligne fibre conséquente, mais surtout d’un réseau sans fil de qualité chez vous pour une utilisation intensive (streaming, téléchargement, Cloud) ? Dans ce cas, il est nécessaire de privilégier les offres de box fibre proposant les débits les plus élevés ainsi qu’une compatibilité avec la norme Wi-Fi 6E. Nous avons sélectionné les 3 offres les plus à même de répondre à vos besoins.

Les meilleures offres fibre avec Box Wi-Fi 6E du moment

Freebox Delta : 39,99 euros par mois durant un an

Malgré sa relative ancienneté (2018), la Freebox Delta est toujours un routeur/serveur très performant et une récente mise à jour a permis de la rendre compatible avec le Wi-Fi 6E. Il a notamment pour particularité d’intégrer la technologie Fibre 10G EPON permettant d’atteindre –pour les logements compatibles– jusqu’à 8Gbit/s en vitesse de téléchargement et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant. C’est tout simplement la meilleure performance fibre du marché. Pour les personnes n’étant pas reliées à la fibre, Free a tout de même pensé à inclure un module 4G qui vient se combiner à l’ADSL pour proposer un débit plus important, mais limité à 250 Go par mois.

Enfin, cette nouvelle offre comprend aussi un Player Pop, le dernier boîtier multimédia de Free. Branché à votre TV, il donne accès à tous vos bouquets TV ainsi qu’à l’ensemble des plateformes de SVOD compatibles. Ce player tourne sous Android TV avec une interface maison made in Free, vous avez donc accès à tout le catalogue d’applications du système d’exploitation via Google Play. Le Player Pop est compatible 4K HDR Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience TV complète.

En ce moment l’offre Freebox Premium comprenant une Freebox Delta, un Player Pop et un catalogue TV/ VOD complet est à seulement 39,99 euros/mois pendant 1 an avant de passer à 49,99 euros/mois. Il s’agit d’une offre sans engagement.

Orange Livebox Max Fibre : 34,99 euros par mois durant un an

Orange a toujours surfé sur l’excellente réputation de son réseau fibre, mais était encore loin du reste de ses concurrents du côté de sa box vieillissante. C’est désormais de l’histoire ancienne avec la récente sortie de la Livebox 6 qui se met au niveau de la concurrence d’un point de vue technique. L’offre Livebox Fibre Max propose cependant un débit similaire à ce que peut proposer l’offre Livebox Fibre Up avec un débit max de 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. Il s’agit de la meilleure expérience fibre d’orange pour tous les usages : téléchargement, jeux et vidéos en streaming et domotique. Le réseau sans-fil passe enfin à la vitesse supérieure avec la compatibilité Wi-Fi 6E pour une meilleure gestion du réseau des appareils connectés chez vous.

En plus d’une connexion fibre, ces offres comprennent la fourniture d’une ligne téléphonique fixe. Celle-ci diffère en fonction de l’offre. La première (Livebox Fibre) donne droit aux appels illimités vers les fixes en France et DOM, en Europe et vers plus de 110 pays tandis que la seconde ajoute les appels illimités vers les mobiles pour les mêmes destinations en plus des USA et du Canada.

La partie TV comporte quant à elle un bouquet de 140 chaînes. Un boîtier Livebox Play est fourni dans l’offre, celui-ci étant compatible 4K UHD.

L’offre Livebox Fibre Max est actuellement au prix de 34,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 54,99 euros mensuels.

Bbox Ultym Fibre : 29,99 euros par mois durant un an

L’offre Bbox Ultym est l’abonnement fibre le plus évolué de la gamme et destiné aux power-user. C’est le seul qui puisse vous permettre d’obtenir une ligne pouvant aller jusqu’à 2 Gb/s en débits descendants théoriques (téléchargement) et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. Autant dire qu’avec de telles vitesses, vous pourrez profiter d’un internet domestique de qualité permettant entre autres de regarder ses séries ou ses films sur les plateformes de VOD dans la meilleure qualité possible, mais surtout d’obtenir des téléchargements ultra-rapides pour le moindre contenu. Le routeur de nouvelle génération est d’ailleurs compatible Wi-Fi 6E pour un gain non négligeable de qualité de réseau sans-fil avec vos appareils compatibles.

En plus d’Internet, l’offre Bbox Ultym propose une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est fixée à 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

Le gros point fort de cette offre, et donc de ce deal, est de vous faire profiter en premier lieu de la TV avec plus de 180 chaînes dont une majorité en HD. Le décodeur TV fournis permet d’y avoir accès depuis sa TV, il est d’ailleurs compatible 4K, HDR et même Dolby Audio via son port HDMI 2.0. Il tourne d’ailleurs sous Android TV et cela fait partie de son second gros avantage : la disponibilité de toutes les plateformes VOD du marché.

L’abonnement Bbox Ultym est à 29,99 euros par mois pendant un an avec un engagement de même durée. L’offre passe ensuite à 50,99 euros mensuels.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19€ 29€ Un mois offert Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 4 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 22,99€ 41,99€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 24,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

