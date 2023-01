Asus Zenfone 9 : ce smartphone premium et compact est soldé à un bon prix

Sur le marché des smartphones, l'approche d'Asus est de se focaliser sur deux niches. De ce fait, le constructeur dispose deux gammes, ROG Phone et Zenfone. Si la première est orientée gaming, la seconde est plutôt axée sur le côté compact. Pour les soldes d'hiver 2023, Fnac et Darty cèdent la version 8 + 128 Go à 699 euros au lieu de 799 euros.

Contrairement aux autres constructeurs qui développent un modèle sur chaque segment, le positionnement d’Asus est assez malin. Avec sa gamme Zenfone, la firme s’attaque à un marché finalement moins concurrentiel : les smartphones compacts. Le dernier modèle en date de cette mouture est l’Asus Zenfone 9. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez avoir la version 8 + 128 Go à 100 euros de moins.

En quoi l’Asus Zenfone 9 est intéressant ?

Le puissant Snapdragon 8+ Gen 1

Une dalle AMOLED à 120 Hz

Enregistrement vidéo à 8K @24 fps

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Asus Zenfone 9 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus Zenfone 9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenfone 9 au meilleur prix ?

Une référence sur les compacts

A chaque génération, Asus arrive toujours à conserver l’ADN des modèles Zenfone, c’est à dire un smartphone compact, ergonomique, puissant et une bonne finition. Le Zenfone 9 reprend ainsi un design sobre aux bords arrondis. La prise en main sera agréable avec ses 68,1 x 146,5 x 9,1 mm pour 169 g. Pour renforcer son ergonomie, le dos est en plastique polymère. Le smartphone ne risque pas ainsi de vous glisser entre les doigts ni de laisser des traces de doigts.

L’autre atout de ce modèle, à part son format compact, concerne l’écran. Pour cette itération, on a une dalle AMOLED de 5,9 pouces qui affiche 2 400 x 1 080 pixels de définition (Full HD+) et une densité de 445 ppp. Cela donne un noir particulièrement profond et un contraste infini. À cela s’ajoute un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Autant dire que la fluidité sera au quotidien sur ce smartphone.

Un compact aux caractéristiques premium

Sous l’Asus Zenfone 9 se cache un monstre de puissance, le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 combiné à la puce graphique Adreno 730. On a aussi une RAM LPDDR5 de 8 Go, avec 128 Go de ROM. Aucun jeu, même les plus gourmands, n’arrivera à mettre à mal une telle configuration. C’est même la plus puissante de sa catégorie. Vous pouvez vaquer sereinement et confortablement à vos tâches quotidiennes avec ce smartphone.

Malgré son petit format, le Zenfone 9 dispose d’une batterie de 4 300 mAh qui se montre endurante. Avec un usage poussé, ce modèle tiendra bien la journée et en usage standard, c’est de l’ordre d’un jour et demi. Si Asus à fait l’impasse sur la recharge sans fil sur ce smartphone, vous pouvez récupérer 100% de votre batterie en 1h15. Enfin, le capteur photo principal est à 50 Mpx contre 12 Mpx pour le module photo frontal. Ils font le travail.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Asus Zenfone 9.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.