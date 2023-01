Le MacBook Air M1 d’Apple se réconcilie avec son plus beau prix pour les soldes

Loin d'être obsolète, le MacBook Air 2020 reste un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M1, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si la hausse de son prix était un frein, aujourd'hui, il revient à un prix bien plus intéressant grâce à un code promo.

Même après l’arrivée de la puce M2, ou très récemment des puces M2 Pro et M2 Max, le MacBook Air 2020 reste encore très recommandable avec sa puce M1. Ce laptop a encore de beaux jours devant soi, et assure de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez choisir un nouveau MacBook avec un rapport performance/prix excellent.

Ce qu’on apprécie du MacBook Air 2020

Ses finitions impeccables

Sa puce M1, toujours puissante

Son autonomie solide

Sorti à 1 129 euros, puis désormais affiché à 1 199 euros sur le site officiel, le MacBook Air 2020 M1 est en ce moment disponible à 899 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger), grâce au code promo « ORDI100 ».

Si vous êtes plutôt intéressés par le MacBook Air 2022 M2, ce dernier est aussi en promotion et passe de 1 499 euros à 1 249 euros (8 Go de RAM, SSD 256 Go) sur le site Rakuten (via Boulanger) en utilisant le même code promo : ORDI100.

Une puce toujours d’actualité

En décidant de concevoir sa propre puce ARM, Apple a bousculé le marché avec son MacBook Air M1 2020. Ce modèle met à mal les processeurs Intel qui équipaient ses prédécesseurs. C’est simple : les performances sont largement meilleures que ce que propose un MacBook Pro Intel plus coûteux. À titre de comparaison, face à Intel, les performances de processeur sont jusqu’à 3,5 fois supérieures, et les performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides.

Depuis, la firme californienne a dévoilé de nouvelles puces plus puissantes, mais la M1 se défend encore très bien. Cet ultrabook reste une très bonne affaire, surtout au vu de son tarif actuel. Les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que les tâches plus créatives et pros comme le montage vidéo ou photo. De plus, le MacBook Air M1 est très silencieux et ne chauffe quasiment pas, même en l’absence de ventilateurs.

Un design soigné et une autonomie rassurante

Le MacBook Air 2020 garde l’apparence de ses prédécesseurs, et offre des finitions exemplaires avec une esthétique sobre et élégante. On a droit à un châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon. Même si le modèle 2022 propose un design 20 % plus compact et perd quelques grammes, le MacBook Air 2020 est aussi facile à transporter avec sa diagonale de 13 pouces et son poids plume de 1,29 kilo. On peut également compter sur la présence de Touch ID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul doigt.

En face avant, on retrouve un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs (P3). Les créatifs apprécieront tout particulièrement cet écran pour s’adonner à du montage vidéo ou du traitement photo, même si les plus exigeants préféreront tout de même se tourner vers un MacBook Pro. Pour assurer une bonne productivité, le MacBook Air M1 propose une autonomie généreuse, et qui est en hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Vous pourrez, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Si vous souhaitez en découvrir davantage, voici notre test sur le MacBook Air 2020 M1 d’Apple.

