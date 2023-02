Le Dell XPS 13 (i7 12e gen) est une affaire intéressante après 600 € de réduction

Véritable référence sur le marché des ordinateurs bureautiques, la réputation de Dell n'est plus à faire, comme la qualité de ses produits. En ce moment, le géant américain applique une belle réduction sur l'un de ces derniers laptops. Le Dell XPS 13 est disponible au prix de 1099,01 euros au lieu de 1699,01 en boutique officielle.

À l’origine, les ordinateurs de la gamme XPS de Dell ont été conçus pour concurrencer Alienware sur le terrain du gaming pour au final, proposer des laptops performants et simples à transporter. Le dernier modèle en date, le Dell XPS 13 (9315), fait en ce moment l’objet d’une jolie réduction. Avec une ristourne de 600 euros, ce laptop devient enfin très intéressant.

Ce que nous offre la qualité Dell

Un design sobre et un écran FHD+ de toute beauté

Le processeur Intel Core i7 de dernière génération

Des dimensions compactes pour le transporter partout

Au lieu de 1699,01 euros habituellement, le Dell XPS 13 (avec Intel Core i7) est maintenant disponible en promotion à 1099,01 euros en boutique officielle.

Dell, fidèle à lui-même avec ce XPS 13

Lorsque Dell sort un nouveau modèle de laptop, il ne faut jamais s’attendre à quelque chose de révolutionnaire. Le constructeur américain se cantonne généralement à une mise à jour des composants tout en restant fidèle à la qualité de fabrication et à l’élégance de ses châssis. Force tranquille, quoi. Dans le cas du XPS 13, nous retrouvons un châssis aux dimensions ultra-fines avec une épaisseur de 13,99 mm et un poids d’environ 1 kg. Dell mise avant tout sur l’aspect pratique de ses laptops afin que les travailleurs puissent les emmener partout.

L’écran InfinityEdge est une dalle IPS non tactile avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, soit un ratio de 16:10, avec un taux de rafraîchissement de… 60 Hz. Un peu pauvre pour 2023. Notez toutefois qu’une fonctionnalité permet d’upgrader la résolution en 4K. La luminosité de l’écran a été enregistrée à 490 cd/m² durant notre test et la couverture sRGB dépassait les 100 %, ce qui nous donne de bonnes couleurs.

Du côté de la connectique, ce Dell XPS 13 nous offre le minimum syndical, à savoir deux ports USB-C. Un port USB-A, HDMI ou un lecteur de carte microSD en plus n’aurait pas été de refus.

La 12e génération d’Intel dans le ventre

C’est la grande nouveauté dans ce XPS 13, si on peut dire. Dell a inclus un CPU Intel de la 12e génération afin que sa configuration reste dans l’air du temps. L’Intel Core i7-1250U est un processeur à 10 cœurs et 12 threads capables d’atteindre une fréquence maximale de 4,7 GHz, il est ici épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 à 5 200 MHz. Le GPU dédié est un Intel Iris Xe capable de belles performances puisque le gaming devient possible sur cet ultraportable, à condition de ne pas trop en demander. Mais au vu des caractéristiques générales, il est plus probable que vous vous serviez de ce laptop pour travailler et la carte graphique vous servira notamment pour les montages photo et vidéo. Le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go.

Grâce à son autonomie de 9 heures en utilisation moyenne, ce Dell XPS 13 tiendra le coup le temps d’une journée de travail, il faudra en revanche désactiver l’option 4K qui est très énergivore. Enfin, nous nous permettons une mention honorable pour les haut-parleurs, parmi les meilleurs du marché avec une puissance et une qualité qui en étonneront plus d’un.

