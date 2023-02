4K, HDR, 144 Hz et HDMI 2.1 : cet écran PC parfait pour le gaming est à -15 %

Quand on veut le meilleur pour son setup, il faut évidemment y mettre le prix. Mais, avec l'écran M28U de la marque Gigabyte, proposant une fiche technique digne des meilleurs moniteurs gaming du marché, vous ne serez pas obligé de payer le prix fort grâce à cette promotion chez Rue du Commerce.

Gigabyte est un acteur important dans le monde du gaming sur PC. Le constructeur propose tout un tas de produits informatiques pour upgrader votre setup, en passant par les cartes mères, les cartes graphiques, mais également les moniteurs. Dans cette dernière catégorie, la marque a dans son catalogue le modèle M28U, un écran PC aux caractéristiques premium que beaucoup aimeraient avoir sur leur bureau. Si vous avez le budget nécessaire, vous serez alors ravis d’apprendre qu’il coûte actuellement 15 % de moins.

Que retenir sur le Gigabyte M28U ?

Dalle IPS 28 pouces en définition 4K

Deux ports HDMI 2.1 et 1 Display Port 1.4

Compatibilité FreeSync Premium Pro et HDR

Temps de réponse à 1 ms et taux de rafraichissement à 144 Hz

Au lieu d’un prix barré de 589 euros, l’écran gaming Gigabyte M28U est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Rue du Commerce.

Un écran parfait pour le gaming sur PC

Avec le Gigabyte M28U, vous aurez un moniteur qui répond à tous les critères des gamers et gameuses les plus exigeants. En effet, l’écran propose une dalle IPS de 28 pouces en 4K, soit 3 840 x 2 160 pixels, ce qui permet d’afficher un niveau de détails très affiné si vous avez une tour PC suffisamment puissante pour supporter cette définition tant convoitée. De plus, si vous avez un pied dans les jeux compétitifs, que ce soit les FPS ou les jeux de combat, vous serez ravis d’apprendre que le temps de réponse est de seulement 1 ms, pour un input lag vraiment bas entre le moment où vous appuyez sur une touche (clavier ou manette) et l’action qui se passe à l’écran.

Ce qu’il y a de bien aussi avec le moniteur de Gigabyte, c’est sa compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium Pro. Comme avec G-Sync du côté de Nvidia, cette technologie permet de réduire fortement l’effet de tearing, qui peut déchirer l’image lorsque les mouvements sont trop rapides ou que l’action se fait trop intense. Et, pour couronner le tout, on retrouve même un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz pour obtenir une image fluide en toute circonstance.

Mais aussi pour le gaming sur console

Pour aller encore plus loin dans l’expérience gaming, le modèle M28U de la marque intègre deux ports HDMI 2.1 en plus du DisPlay Port 1.4. Cela permet alors de brancher votre console next-gen, PlayStation 5 et/ou Xbox Series X, en plus de votre ordinateur fixe. Que vous soyez team Sony ou Microsoft, vous pourrez alors profiter des meilleurs graphismes possibles grâce à cet écran, avec notamment un affichage en 4K@120fps. Ce n’est pas tout, puisque vous pourrez même bénéficier d’un rendu encore plus immersif avec le HDR, d’autant plus que la plupart des jeux du moment sont compatibles avec cette technologie.

Au-delà de tout ça, il faut noter que, côté couleurs, l’écran de Gigabyte propose un spectre très complet avec du DCI-P3 à 94 %, pour un rendu vraiment éclatant. N’ayez crainte pour vos yeux, puisque l’anti-scintillement est de la partie, ainsi que le filtre pour limiter fortement les lumières bleues. Il est aussi étudié pour un meilleur confort lors des sessions de jeu grâce à son support ergonomique qui permet de régler la hauteur et l’inclinaison.

Quel écran choisir avec mon setup ?

Afin de comparer le Gigabyte M28U avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour gamer en 2023.

