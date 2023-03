Le service musical en streaming HD by Amazon est gratuit pendant 3 mois

Les services de streaming musical proposent à peu près la même qualité de service, chaque plateforme rivalisent donc d'offres et de promotions capables de trouver des oreilles attentives. Parmi elles, Amazon Music Unlimited et son catalogue de plus de 100 millions de titres qui fait en ce moment profiter de trois mois gratuits à ses nouveaux clients au lieu de 9,99 euros.

Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, mais aussi Amazon Music, il y a de quoi se perdre avec tous ces services de streaming musical qui se suivent et se ressemblent. Dans le tas, Amazon Music Unlimited a réussi à se hisser parmi les plateformes les plus convaincantes avec notamment un catalogue de musique en HD ou encore le support du Dolby Atmos. De plus, les arguments pour s’abonner sont des plus convaincants puisque les trois premiers mois sont offerts pour les nouveaux clients.

Amazon Music Unlimited en bref

Un catalogue de plus de 100 millions de titres

Titres en HD et prise en charge de l’audio spatial

Disponible partout, en mode en ligne ou hors connexion

Au lieu de 9,99 euros par mois habituellement, l’abonnement à Amazon Music Unlimited ne vous coûtera rien les trois premiers mois. L’abonnement vous sera ensuite facturé à 9,99 euros par mois à la fin de cette période, mais vous pouvez arrêter votre abonnement avant, car sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 28 avril 2023, uniquement pour les nouveaux clients.

Un catalogue énorme de musiques en HD

Amazon Music se décline en trois offres distinctes : Free, Prime et Unlimited, cette dernière étant la meilleure. La plateforme musicale de la firme de Jeff Bezos fait valoir de beaux arguments pour un prix accessible, à savoir un énorme catalogue de 100 millions de musiques en qualité HD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD et quelques milliers prennent également en charge deux formats d’audio spatial : le Dolby Atmos et le Sony 360 Reality Audio. Nous avons donc là un service réellement qualitatif.

Même si les morceaux ne sont pas tous disponibles en qualité maximale, celle-ci peut aller jusqu’au format FLAC (Free Lossless Audio Codec) et un encodage en 24 bits à 192 kHz. Vous pouvez ainsi profiter de fichiers audio compressés sans pertes, d’une qualité inaltérée en somme. Pensez à utiliser un casque audio prenant en charge le son haute résolution pour profiter un maximum de la qualité des titres, et si vous avez une barre de son, ce sera le must pour profiter du Dolby Atmos.

À utiliser partout où vous le voulez

Amazon Music est disponible sur de nombreux logiciels allant de Windows, Android, macOS et iOS et même dans certaines voitures compatibles. L’application est disponible hors connexion, est garantie sans publicités mais voit ses fonctions sociales limitées. Vous pouvez l’utiliser avec les enceintes connectées Amazon Echo, mais pas Google Home ou les Apple HomePod malheureusement. On n’a pas forcément envie de changer d’enceinte connectée seulement pour pouvoir profiter de la qualité du son du catalogue Amazon Music.

Avec une enceinte connectée Echo, vous tirerez pleinement parti des services d’Amazon Music. Si vous ne savez pas quoi écouter, vous pouvez demander à Alexa de choisir à votre place. L’enceinte se chargera de sélectionner un titre selon votre humeur, vos préférences, un style en particulier.

Afin de comparer Amazon Music Unlimited avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les différents service de streaming musical.

