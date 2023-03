Dreame H12 Pro : ce concurrent des balais aspirateurs Dyson est plus abordable sur Amazon

L'aspirateur balai Dreame H12 Pro est un modèle puissant qui ne se contente pas d'aspirer : il est aussi capable de laver les sols les plus tâchés. Si vous voulez tester cette référence, vous pourrez profiter d'un prix nettement plus intéressant puisque le Dreame H12 Pro est disponible à 399 euros au lieu de 499 euros à l'occasion des ventes flash de printemps sur Amazon.

En matière d’aspirateurs balais, les puissants et silencieux modèles conçus par Dyson figurent bien souvent parmi les meilleures références. Mais, certaines marques parviennent à concurrencer le constructeur anglais, à l’image de Dreame, qui propose des aspirateurs balais nettement moins chers que Dyson, sans pour autant négliger la puissance et les fonctionnalités. Le Dreame H12 Pro est capable d’aspirer les liquides, mais aussi de laver le sol grâce à sa brosse polyvalente et à son réservoir d’eau. Actuellement, il est possible d’acquérir ce modèle pour 100 euros de moins grâce aux ventes flash de printemps sur Amazon.

Ce qu’il faut savoir sur le Dreame H12 Pro

Une large brosse idéale pour aspirer près des plinthes

Un réservoir d’eau propre pour peaufiner le nettoyage

Un autonettoyage pratique pour éviter les moisissures

Initialement proposé à 499 euros, le Dreame H12 Pro est désormais affiché à 399 euros sur Amazon.

Un aspirateur balai maniable

À première vue, l’aspirateur balai Dreame H12 Pro adopte un design plutôt massif, qui diffère des autres modèles plus minces que l’on peut même utiliser pour aspirer les meubles situés en hauteur. Celui-ci ne sera clairement pas adapté pour cet usage, avec ses 4 kg, mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas maniable au quotidien : il possède en effet une poignée facile à tenir, y compris sur la durée. De plus, la maniabilité sera renforcée par la traction générée par le rouleau de la brosse, qui utilise la puissance du moteur pour opérer ce mouvement. Résultat : le nettoyage se fait de façon beaucoup plus fluide, malgré le poids de l’aspirateur balai.

Une brosse efficace et un nettoyage complet

L’autre aspect de son design qui interpelle, c’est bel et bien cette brosse « bord-à-bord », qui permet de nettoyer près des plinthes, ce que la plupart des aspirateurs balais ne peuvent pas faire, étant donné que leur brosse n’occupe pas autant de place. Ainsi, le Dreame H12 Pro ne fera qu’une bouchée des poussières, poils d’animaux et autres saletés qui s’accumuleraient près des murs. Il pourra également aspirer les liquides grâce à un mode de succion puissant.

Mais ce n’est pas tout : le Dreame H12 Pro est aussi capable de laver vos sols tâchés grâce à son réservoir d’eau propre de 900 ml. De quoi effectuer un nettoyage sec et humide vraiment complet. Une fois le lavage opéré, l’aspirateur balai pourra être branché sur sa base et faire un autonettoyage en un clic, qui permettra en réalité de rincer la brosse puis de la sécher avec de l’air chaud pour éviter toute humidité, moisissure ou mauvaise odeur. Sachez également que le Dreame H12 Pro dispose d’un affichage LED grâce auquel on pourra notamment voir le niveau de saleté du sol, ce qui permettra à l’appareil d’adapter l’intensité du nettoyage. Enfin, concernant son autonomie, le Dreame H12 Pro pourra aspirer et nettoyer vos sols pendant 35 minutes sur une seule charge.

