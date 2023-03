Amazon profite du printemps pour brader ses produits phares (Kindle, Echo Show…)

Avec l’arrivée du Printemps, Amazon a décidé de brader de nombreux produits sur son site : Kindle, Echo Show, Fire Stick TV… Tout y passe ! C'est donc le bon moment pour s'équiper à petit prix.

Les e-commerçants lancent généralement des ventes flash durant des événements tels que les soldes, ou bien le Black Friday. Néanmoins, le géant américain Amazon a souhaité accompagner l’arrivée du Printemps avec des offres promotionnelles sur de nombreux de ses produits durant deux jours : du 27 au 29 mars 2023. Une courte période sur laquelle il est possible de faire plaisir à petit prix, et sans avoir besoin d’être abonné à Amazon Prime !

Les produits Amazon en promotions pendant la vente flash du printemps

Kindle 2022 : la plus abordable des liseuses

Pour sa liseuse accessible, Amazon conserve son petit format, mais apporte une meilleure résolution (167 PPI à 300 PPI) pour un contenu plus net. Le modèle propose une définition de 1 080 × 1 440 pixels, soit la même que sur la Paperwhite. L’écran dispose également d’un mode sombre et d’un éclairage avant réglable pour lire confortablement la nuit. Elle est aussi plus légère (157g contre 174g) pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

La Kindle double son stockage : avec 16 Go, vous allez pouvoir stocker une plus grande quantité de livres au format numérique. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présents, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ. Dernière nouveauté : la Kindle a désormais une connectique USB-C pour la charge et le transfert de données. D’ailleurs, l’autonomie a été améliorée : en une charge la liseuse est capable de tenir jusqu’à 6 semaines.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle 2022

Plus légère et compacte

Une meilleure résolution : 300 ppi

Un stockage doublé et une connectique USB-C

Sortié à 99,99 euros, la liseuse Kindle 2022 est actuellement en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

Kindle Paperwhite 2021 : un modèle résistant à l’eau

Renouvelée en 2021, la liseuse Kindle Paperwhite voit son écran s’élargir de 0,8 pouce et gagne plus de luminosité. Elle gagne donc en confort, et améliore au passage son autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture). Pour plus de fluidité dans vos lectures et moins de latence lors des changements de pages, la Paperwhite est 20 % plus rapide que la version 2018.

Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours 8 Go de stockage, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Kindle Paperwhite 2021.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Paperwhite

Son grand écran de 6,8 pouces

Une lecture plus agréable

Sa bonne autonomie

Lancée à 139,99 euros, la liseuse Kindle Paperwhite 2021 est en ce moment en promotion à 94,99 euros sur Amazon.

Kindle Scribe : une liseuse qui se transforme en tablette

Pour compléter son catalogue de Kindle, Amazon ajoute une nouvelle liseuse : la Scribe. Elle profite du savoir-faire de la marque, mais se distingue de ses consœurs en embarquant un stylet permettant d’écrire sur l’écran E-Ink. En ajoutant cet accessoire, vous allez pouvoir écrire dessus et l’utiliser en quelque sorte comme une tablette. Pour vous simplifier la tâche, le géant américain qu’il n’est pas nécessaire de le synchroniser ou de le charger. Il s’accroche magnétiquement sur le côté de la liseuse.

Amazon promet une sensation d’écriture proche de celle d’un stylo classique sur du papier. Ainsi, vous pourrez ajouter des notes à vos livres, faire des croquis ou encore des todo listes sur l’écran E-Ink de 10,2 pouces capable d’adapter la luminosité à votre environnement. Vous pourrez aussi prendre des notes sur des PDF ou des documents Word. Et ce, tout en pouvant fonctionner pendant plusieurs semaines sans être rechargée.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Scribe

Une liseuse livrée avec un stylet

Un grand écran de 10,2 pouces

Une autonomie de plusieurs semaines

Proposée à 369,99 euros, la liseuse Kindle Scribe s’affiche en ce moment en promotion à 309,99 euros sur Amazon.

Fire TV Stick : un moyen simple et efficace pour connecter son TV

Ce modèle est une version améliorée du Fire Stick de 2019. En étant deux fois plus puissant, l’expérience utilisateur s’améliore et le démarrage des applications est plus rapide. Il vient surtout apporter une nouvelle télécommande qui s’enrichit de quatre nouveaux boutons pour accéder plus facilement aux plateformes de streaming telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+. Bien sûr, vous retrouverez sur la télécommande l’assistant vocal afin d’effectuer des requêtes vocales.

Quant au contenu, pas de 4K, mais il sera diffuser en 1080p à 60 images par seconde, ce qui suffit amplement pour la majorité des contenus présents sur les différentes plateformes de streaming. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick

Une nouvelle télécommande et un OS simple et intuitif (Fire OS)

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

De base à 44,99 euros, le dongle HDMI Fire TV Stick est proposé en promotion à 34,99 euros sur Amazon.

Echo Show 5 : un petit écran complet

Similaire à son prédécesseur, l’Echo Show 5 de deuxième génération dispose d’un écran de 5,5 pouces qui lui confère un format très compact, parfait pour s’installer sur une table de chevet. Sa petite diagonale est amplement suffisante pour afficher la météo, l’heure, votre agenda, une recette, de faire défiler des photos ou même de regarder vos films et séries préférées grâce aux applications disponibles, comme, Prime Video, Netflix, YouTube.

Avec sa petite caméra intégrée, vous allez pouvoir passer des appels vidéos avec, et même l’utiliser comme caméra de surveillance intérieure pour savoir ce qui se passe chez vous. Et si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit. Ce smart display s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Avec les fameux skills vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures ou les caméras. Sinon, vous pourrez commander un produit sur Amazon, réserver une course Uber, lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming ou encore de définir des réveils ou des rappels.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 5

Un écran de 5,5 pouces avec caméra HD intégrée

Les skills et Alexa toujours aussi pratique

Design épuré et discret

Avec un prix conseillé à 84,99 euros, puis remisé à 64,99 euros, l’Echo Show 5 (2e gen) est désormais en promotion à 54,99 euros sur Amazon.

Echo Show 10 (2021) : un écran intelligent avec un pied pivotant

Contrairement au produit présenté ci-dessus, l’Echo Show 10 (2021) a une apparence bien différente en empilant un large écran sur une enceinte Echo élargie. Sa particularité ? Un pied rotatif. Il permet à l’écran de vous suivre dès que vous avez besoin de lui, et s’oriente de manière ce que vous ayez les informations sous les yeux durant une recette, par exemple. C’est extrêmement pratique en cuisinant ou en regardant une vidéo tout en faisant autre chose.

À cela, il ajoute un son de qualité pour votre écoute musicale et la puissance d’Alexa pour gérer votre quotidien comme votre maison connectée. On a là un excellent combo pour ceux qui veulent un tout-en-1 facile à utiliser et polyvalent pour tous les usages. Écoute musicale, visionnage de vidéos avec les services compatibles (Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube…), vigie en votre absence et outil de visio : l’Echo Show 10 est un sérieux allié pour la maison et la famille.

Pour en savoir plus, nous vous invitions à lire notre test sur l’Echo Show 10 (2021).

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 10

Un smart display polyvalent

Un bon suivi du mouvement

Une bonne puissance sonore

Avec un prix barré à 269,99 euros, l’Echo Show 10 est actuellement en promotion à 209,99 euros sur Amazon.

Echo Show 15 : le tableau connecté d’Amazon

Présenté en 2021, l’Echo Show 15 s’ajoute à la longue série des appareils connectés d’Amazon. Avec son format qui se fond dans n’importe quel intérieur et son affichage multitâche, le tableau connecté est l’écran intelligent idéal à accueillir dans son foyer.

Dite adieu à vos Post-its et à vos plannings gribouillés, raturés auxquels on ne comprend rien. Tout devient clair et peut être numériquement partagé. En effet, il est possibler de laisser des mots même à distance via l’app pour communiquer, consulter le calendrier partagé pour savoir qui fait quoi et quand, ou encore remplir la liste de courses pour ne rien oublier. Bien sûr, on retrouve les services de streaming vidéo (Prime Video, Netflix, Disney+, etc.) et évidemment, vous pouvez demander à Alexa de vous épauler dans votre organisation.

Pour plus de détails, retrouvez notre test sur l’Echo Show 15.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 15

Un design façon tableau

La réactivité vocale, tactile et faciale

La polyvalence grâce aux widgets

Disponible à 289,99 euros, l’Echo Show 15 profite de 17 % de remise et s’affiche à présent à 239,99 euros sur Amazon.

