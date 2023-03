Moins de 100 €, c’est un budget suffisant pour se faire plaisir pendant les ventes flash d’Amazon

En cette fin de mois de mars, Amazon lance à l’occasion du printemps une vente flash durant deux jours. L’enseigne brade un bon nombre de produits. Et, pour les petits budgets, nous avons regroupé les meilleures offres à moins de 100 euros dans cet article.

À l’occasion du printemps, des ventes flash sur de nombreux produits ont lieu sur le site du géant américain Amazon. Durant deux jours (Du 27 au 29 mars), vous pouvez vous équiper d’appareils à bon prix. Et si vous ne tenez pas dépasser un budget de 100 euros, nous avons regroupé pour vous les produits Tech les plus intéressants en promo dans cette tranche de prix, qui devrait vous plaire.

Les offres disponibles à moins de 100 euros pour les ventes flash Amazon

Ring Video Doorbell : une sonnette pratique et sécurisante

Une sonnette connectée peut aussi bien jouer le rôle d’une caméra de surveillance, et garder ainsi un œil sur ce qui passe devant votre entrée. La Ring Video Doorbell d’Amazon vous permet de savoir qui sonne à la porte et d’interagir en vocal avec eux (livreur, amis…) tout en les voyant en vidéo en FHD, et cela, où que vous soyez. Et, à l’occasion des ventes flash d’Amazon, la sonnette connectée du géant américain perd 30 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir de la Ring Video Doorbell

Simple à installer

Filme en 1080p avec une vision nocturne

Détecte les mouvements et fonctionne avec Alexa

Au lieu de 99,99 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell est désormais à 69,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Band 7 Pro : un bracelet connecté qui offre un suivi précis

Idéal pour garder la forme, les trackers d’activités sont de bonnes alternatives face aux montres connectées. Et avec le succès de sa gamme Mi Smart Band, Xiaomi a décliné une version plus haut de gamme : le Smart Band 7 Pro. Ce dernier assure un bon suivi d’activités sportives et santé, et intègre même nativement une puce GPS. Bourrés de fonctionnalités, il revient à moins de 76 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Smart Band 7 Pro

Un large écran Amoled de 1,64 pouce

Une puce GPS intégré pour un meilleur suivi

Un suivi d’activités efficace et une bonne autonomie

Proposé à 99,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 Pro se trouve actuellement en promotion à 75,24 euros sur Amazon.

Pack Echo Dot 5 (2022) + prise connectée : le kit pas cher pour débuter dans la domatique

Amazon profite de ses ventes flash du printemps pour baisser le prix de ses produits, comme sa récente enceinte connectée : l’Echo Dot 5e génération. Les nouveautés apportées par cette enceinte se trouvent autour de l’audio, mais elle garde toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond. Aujourd’hui, elle est proposée dans un pack à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Amazon

Une petite enceinte connectée avec Alexa

De meilleures performances audio

Une prise connectée

De base à 89,98 euros, le pack incluant une enceinte Echo Dot 5 (2022) et une prise connectée est en ce moment affiché à 46,99 euros seulement sur Amazon.

Razer Kishi : la manette de jeu pour smartphone par excellence

Loin d’être un marché de niche, le marché de jeu mobile génère bien plus d’argent que sur consoles et PC réunis. Et pour celles et ceux qui sont adeptes des jeux mobiles, rien de mieux qu’une manette pour s’offrir une meilleure expérience en jeu sur smarthone. Avec la Kishi de Razer votre smartphone se transforme en véritable console portable pour moins de 40 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Raze Kishi pour Android (2020)

Un format compact pour être facilement transportable

Le confort d’une vraie manette entre les mains

Un port USB-C intégré

Habituellement à 59 euros, la manette Razer Kishi pour Android (2020) bénéficie d’une belle baisse de prix et tombe à 39,99 euros sur Amazon.

Kindle 2022 : la liseuse abordable d’Amazon

La Kindle d’Amazon est l’une des lisseuses électroniques les plus populaires du marché. La firme américaine a d’ailleurs remit au goût du jour sa liseuse. Elle a droit à une meilleure résolution, davantage de stockage, mais également un passage vers l’USB-C. Des changements bienvenus, pour une liseuse déjà très appréciés, surtout maintenant qu’elle coûte 20 % de moins.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle (2022)

Lancée à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle d’Amazon (2022) profite de 20 % de remise et s’affiche désormais à 79,99 euros sur Amazon.

EufyCam 2C Pro : une caméra sans fil qui offre un bon rendu

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence. Elles sont aptes à détecter les mouvements, et ainsi vous prévenir en cas d’intrusion en envoyant simplement une alerte sur votre smartphone. La EufyCam 2C Pro répond à ses critères et à l’avantage de proposer un excellent rendu d’image, et de coûter moins cher : 50 euros de remise grâce à la vente flash d’Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la EufyCam 2C Pro

Une caméra sans fil extérieur qui filme en 2K

Alerte en temps réel et détecte les mouvements

Une bonne autonomie

Vendue initialement à 149 euros, la caméra de surveillance EufyCam 2C Pro est en ce moment en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

Purificateur d’Air Amazon Basics : pour une meilleure qualité de l’air

Pollen, particules fines, poussières, acariens… tous ces désagréments peuvent réellement polluer l’air que l’on respire à la maison. Pour arranger cela, il vaut mieux miser sur un purificateur d’air. Si certains nécessitent un budget assez conséquent, d’autres restent tout de même plus abordables. Parfait pour l’arrivée du printemps, celui proposé par Amazon Basics est remisé à 40 %.

Ce qu’il faut retenir de ce purificateur d’air

Un purificateur simple à utiliser

Qui filtre jusqu’à 99,97 % des particules fines

Dans des pièces jusqu’à 12 m²

Avec un prix barré à 53,84 euros, le purificateur d’air Amazon Basics perd près de 40 % de son prix et se trouve maintenant à 32,59 euros sur Amazon.

SoundCore Motion+ : une enceinte puissante abordable

Plus connu pour ses chargeurs ou batterie externe pour smartphones, Anker occupe aussi le marché audio en proposant des enceintes Bluetooth. La SoundCore Motion+, lancée en 2019, propose un son puissant pour son petit gabarit et se trouve même compatible Hi-Res. Son rapport qualité-prix est très intéressant, surtout à présent qu’elle vaut moins de 75 euros.

Ce qu’il faut retenir de cette enceinte bluetooth

Une enceinte robuste et résistant à l’eau (IPX7)

Un son Hi-Res 30 W

Une bonne autonomie de 12 heures environ

Sortie à 99,99 euros, la Soundcore Motion+ s’affiche à présent à 89,99 euros, mais actuellement, elle revient à 74,99 euros seulement sur Amazon.

Realme Narzo 50i Prime : un téléphone endurant à tout petit prix

Sur le plan du rapport qualité-prix, Realme cherche à marcher sur les plates bandes de Xiaomi. Pour moins de 80 euros, le Narzo 50i Prime adopte un design moderne avec une encoche goutte d’eau et des bordures plus fines, pour lire confortable vos contenus. Son processeur devrait vous permettre d’utiliser les fonctions courantes d’un smartphone sans trop de ralentissements. Ce ne sera malheureusement pas assez pour jouer à des jeux 3D gourmands et en profiter pleinement. En revanche, et c’est là son principal point fort, le smarpthone de Realme embarque une grosse batterie de 5 000 mAh très performante qui devrait lui assurer plus de deux jours d’autonomie.

Ce qu’il faut retenir du Realme Narzo 50i Prime

Un design moderne et soigné pour le prix

Des performances corrects

Une autonomie confortable

Avec un prix de départ à 139,99 euros, le smartphone Realme Narzo 50i Prime voit son prix chuter à 79,99 euros pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Samsung 970 Evo Plus 1 To : un coup de boost à votre PC

Si vous disposez encore d’un disque dur comme stockage principal, le remplacer par un SSD NVMe est fortement recommandé pour gagner en réactivité et en fluidité, surtout si vous comptez jouer à des jeux gourmand. Pour cela, le Samsung 970 Evo Plus avec 1 To s’octroie une petite réduction pour ne coûter pas plus de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD NVMe Samsung

Plus performant qu’un SSD classique

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Une belle capacité de stockage : 1 To

Habituellement proposé aux alentours de 120 euros, le SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus avec 1 To de stockage se trouve en ce moment à 69,99 euros sur Amazon.

Amazfit GT 2S Mini : la montre connectée pas chère

Si les marques telles qu’Apple, Samsung ou encore Huawei sont très bien installées sur le marché des montres connectées, d’autres constructeurs sont tout aussi qualifiés pour délivrer un bon produit. C’est le cas d’Amazfit qui conçoit des wearables très complets comme le modèle GTS 2 Mini. Que ça soit pour le sport ou pour le quotidien, elle sera répondre à vos besoins. Elle constitue déjà un excellent rapport qualité-prix, mais aujourd’hui elle se retrouve encore moins chère grâce à cette offre sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la GTS 2 Mini

Une petite montre légère et élégante au poignet

De nombreuses données de santé sur un bel écran Oled

Une autonomie solide (environ 4 jours en usage intensif)

Disponible normalement à 89,99 euros, la montre connectée Amazfit GTS 2 Mini est désormais affichée à 60,76 euros sur Amazon.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

