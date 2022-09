Amazon Echo Dot (2022) : deux fois plus de basses, un thermomètre, une meilleure connectivité

De nouveaux Amazon Echo Dot ainsi qu'une mise à jour pour l'Amazon Echo Studio ont été présentés.

Amazon a présenté lors de son évènement d’automne deux nouveaux Echo Dot. Cette 5e génération est surtout intéressante pour sa nouvelle architecture audio, comme le précise The Verge. Ce changement aura du poids à l’écoute, puisque les basses sont censées être deux fois plus puissantes.

En outre, l’enceinte connectée intègre un nouveau capteur de température (qui va permettre de tirer parti des routines en lien avec un thermostat), quelques nouveaux gestes de contrôle permis par un nouvel accéléromètre. Ils peuvent également s’intégrer à un système Mesh Eero pour permettre d’étendre un peu plus la connexion Wi-Fi dans une maison.

Un modèle qui donne l’heure

Une variante de l’Echo Dot se propose de donner l’heure à l’aide de petites LED. C’était déjà le cas sur la génération précédente, mais on gagne ici en luminosité et en lisibilité, avec des infos fournies de manière un peu plus dynamiques. On peut par exemple profiter du nom de la chanson qu’on est en train d’écouter ainsi que le nom de l’artiste, ou encore la météo et un calendrier.

Trois modèles sont proposés : celui de base à 50 dollars, la version avec horloge coûte quant à elle 60 dollars. Les précommandes sont ouvertes aujourd’hui pour le marché américain.

Echo Studio : une nouvelle couleur et une mise à jour

En plus des Echo Dot, Amazon a présenté une nouveauté pour l’enceinte connectée Echo Studio. Celui-ci va profiter d’une mise à jour OTA introduisant l’audio spatial ainsi qu’une plus large plage de fréquence.

Selon Nedim Fresko, vice-président d’Amazon Devices, interviewé par The Verge, cette simple mise à jour devrait permettre que « les bandes sonores semblent plus proches, avec plus de largeur, de clarté et de présence, créant ainsi une expérience sonore plus immersive. »

L’Amazon Echo Studio est disponible pour 200 dollars. Une nouvelle version blanche va également être introduite.

