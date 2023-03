Ce laptop gaming Lenovo (Ryzen 5 + RTX 3060) voit son prix chuter de 400 €

Trouver un bon laptop capable de faire tourner les derniers jeux pour moins de 1000 euros n'est pas chose facile, il faut en général attendre les périodes promotionnelles pour trouver l'objet de ses désirs. Vous pouvez aussi farfouiller à intervalles réguliers les sites des différents marchands, une bonne affaire se cache peut-être au détour d'un clic. Ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 avec une RTX 3060 pourrait d'ailleurs être cette bonne affaire du jour car son prix passe de 1199,99 euros à 789,99 euros chez Rue du Commerce.

Dans l’univers du gaming, Lenovo est plutôt connu pour ses configurations haut de gamme de la série Legion mais saviez-vous qu’il produisait également des laptops gaming beaucoup plus abordables ? Les IdeaPad Gaming sont des PC portables polyvalents qui s’adressent autant aux joueurs occasionnels que réguliers et qui peuvent aussi bien être utilisés au travail ou pour vos études. Ils sont plus abordables, et ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 l’est encore plus que d’habitude avec cette réduction de 410 euros.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 en bref

Un écran Full HD à 120 Hz

La carte graphique RTX 3060 avec un TGP de 90 W

Une gestion thermique correcte

Au lieu de 1199,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 avec une RTX 3060 est maintenant disponible en promotion à 789,99 euros chez Rue du Commerce. Vous pouvez aussi l’obtenir pour 799,99 euros chez Amazon.

Un châssis complet et un écran digne d’un PC gamer

Si vous souhaitiez que ce laptop gaming passe inaperçu au bureau ou sur les bancs de la fac, c’est un peu loupé. Avec les bords anguleux sur le capot, la large zone d’échappement d’air en dessous et le clavier rétroéclairé en blanc, il ne laissera aucun doute sur sa véritable nature. Reste que ce laptop est avant tout polyvalent et tout à fait apte pour la bureautique, en témoigne sa bonne connectique avec deux ports USB-A 3.2 (Gen 1), un port USB-C 3.2, un port HDMI 2.0, un port RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

L’écran LCD est à la hauteur de ce qu’on attend d’un laptop gaming. Certes, la définition est seulement en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), mais le taux de rafraîchissement s’élève à 120 Hz pour rendre vos parties très fluides. Ce sera idéal pour les jeux où ça part en vrille dans tous les sens. La technologie IPS vous permettra quant à elle de vous conférer des angles de vision importants. Enfin, la luminosité et la colorimétrie sont classiques, et le traitement anti-reflet vous permettra de jouer dehors sans craindre l’éblouissement.

Ce que vaut la RTX 3060 dans cet IdeaPad Gaming 3

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 affiche un rapport qualité-prix très correct, mais il pourrait ne pas répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. Le GPU utilisé ici est une RTX 3060, une référence encore correcte de nos jours, mais cette version-ci est bridée par un TGP de 90 W. Il ne sera pas aussi performant que la version normale qui galérait un peu avec les features activées sur les derniers titres AAA, mais vous pourrez tout de même jouer à ces jeux récents et en tirer une expérience agréable. Pour la chauffe, vous ne devriez pas craindre grand-chose ici, Lenovo indique un refroidissement plus efficace de 35 % par rapport à la génération précédente d’IdeaPad Gaming.

Le processeur est un Ryzen 5 5600H doté de 6 cœurs et de 12 threads et cadencé à 3,3 GHz, 4,2 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 8 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu’à 16 Go) et offre des performances correctes. Ce processeur a également un GPU dédié, une Radeon RX Vega 7 sur lequel le laptop va basculer si vous n’avez pas besoin de beaucoup de ressources grâce à la technologie Optimus. Cela empêche d’exploiter la RTX à tout-va d’une part et de préserver votre batterie et son autonomie d’autre part. Enfin, le stockage est géré par un SSD M.2 PCIe 3.0 de 512 Go et est extensible jusqu’à 1 To.

Afin de comparer le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1000 euros du moment.

