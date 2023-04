Ce puissant balai aspirateur Dyson en promo va vous simplifier la corvée du ménage

Vous souhaitez acheter un aspirateur Dyson mais vous hésitez à cause du prix ? Bonne nouvelle, le modèle V11 Extra se négocie à un prix plus doux et passe de 549 euros à 479 euros.

Dyson propose une large gamme de produits, dont la performance et la praticité ne sont plus à prouver. Quel que soit le modèle de Dyson que vous prendrez, vous accédez au savoir-faire du Britannique, et vous ne serez pas déçu. D’ailleurs, le modèle V11 Extra, est toujours une bonne référence pour s’attaquer aux saletés nichées sur vos sols. Et, aujourd’hui, il est possible de l’obtenir avec 70 euros de réduction.

Quelques mots sur le Dyson V11 Extra

Un balai aspirateur sans fil pratique

Avec une brosse efficace pour se débarrasser de la poussière

Pour une durée de 60 minutes

De base à 549 euros, le balai aspirateur Dyson V11 Extra se trouve actuellement en promotion à 479,99 euros sur le site Cdiscount.

Un format pratique pour aspirer du sol au plafond

Même si ce n’est pas le plus récent des balais aspirateurs de la marque, sa maniabilité et sa puissance d’aspiration, font du V11 Extra encore une excellente référence. On retrouve la conception et le format stick qui lui donne son style reconnaissable entre tous. Moins pénible à déplacer qu’un aspirateur « traineau », le Dyson V11 Extra ne pèse que 3 kilos et sera facile à emporter, même entre les étages.

Il est agréable à manier et peut se transformer en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur. Pour activer l’aspiration, il suffit d’appuyer sur la gâchette. Elle s’arrêtera dès que vous la relâcherez. Vous éviterez ainsi de consommer de la batterie en laissant fonctionner l’aspiration quand vous déplacez une table basse ou ramassez un objet au sol. À propos de l’autonomie, le constructeur promet une durée de 60 minutes d’aspiration avec le mode Éco. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson V11 sur sa station fixée au mur.

Puissant pour nettoyer votre intérieur durant 1 heure

Concernant les performances de l’appareil, elles seront bel et bien au rendez-vous. Il est équipé d’un moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute. Une bonne puissance qui suffit à nettoyer vos sols, notamment grâce aux quatorze cyclones qui produisent une force centrifuge pour capturer la poussière, sans baisse de régime au fur et à mesure de l’aspiration.

Équipé d’une brosse Motorbar, le balai aspirateur extrait efficacement les saletés et arrive à démêler les poils d’animaux et cheveux. Mais ce modèle ne se contente pas d’éliminer poussière, cheveux et poils d’animaux, il s’attaque aussi aux particules fines et allergènes comme le pollen et les bactéries. Le tout est couplé à un bruit considérablement réduit par rapport à d’autres aspirateurs.

