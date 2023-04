Cette station de charge rapide Razer pour manette PS5 est à -37 % sur Amazon

Dotée d'un format pratique et d'une puissance suffisante pour recharger les manettes de PS5 de manière rapide, la station de charge Razer est un appareil très pratique qui pourra vite se révéler indispensable. En ce moment, elle n'est plus aussi chère qu'auparavant puisqu'on peut la trouver à 36,99 euros sur Amazon au lieu de 59,99 euros sur le site officiel de la marque.

Les joueuses et les joueurs passionnés qui enchaînent les sessions sur leur PS5 sont exposés à un problème majeur : la batterie de leur manette DualSense qui peut rapidement se vider. Si la plupart des gamers branchent leur manette directement sur leur console, il existe des stations de charge bien plus pratiques qui permettent d’accélérer le processus de recharge. C’est le cas de la Razer Quick Charging Stand, qui adopte une conception solide et qui offre surtout une charge bien rapide. Le moment est idéal pour l’essayer, car actuellement, elle coûte 23 euros de moins.

Les points essentiels de la station de charge Razer

Une conception pratique et bien stable

Une charge rapide

Une connectivité polyvalente

Affichée à 59,99 euros sur le site officiel de la marque, la station de charge rapide Razer est actuellement disponible à 36,99 euros sur Amazon. Elle est disponible en deux coloris à ce prix : rouge et noir.

Un design bien étudié

Là où la station de charge rapide Razer marque d’abord des points, c’est sur son design. En effet, la marque a opté pour un format « berceau incurvé », comme elle l’appelle, qui permet, non seulement d’offrir une bonne stabilité à l’ensemble, mais aussi d’accueillir parfaitement la manette sans fil DualSense : les poignées de cette dernière sont très bien soutenues sur la station. Côté coloris, Razer n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur des looks assortis à chaque manette DualSense.

Pour ce qui est de l’installation de cette station de charge, rien de plus simple : il vous suffira simplement de la brancher, par USB, à votre console, ou bien à votre PC ou sur une prise murale compatible.

Une charge rapide pour votre Dualsense

Concernant sa mission principale, la station de charge rapide Razer porte plutôt bien son nom puisque selon la marque, l’appareil est capable de recharger votre manette DualSense en moins de trois heures. Autre bon point : la station dispose également d’un circuit de protection qui agit pour éviter toute surchauffe ou court-circuit. Enfin, même si la manette est branchée à ce socle Razer, vous pourrez toujours l’utiliser pour naviguer dans les menus de la PS5 si besoin, et ce, grâce à sa conception ergonomique.

