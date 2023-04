La Nintendo Switch OLED est 60 euros moins chère grâce à ce code promo

Console hybride par excellence, la Nintendo Switch OLED attire bien des convoitises. Cependant, elle devient bien plus recommandable lorsqu'elle est en réduction, comme actuellement grâce à Rakuten qui la propose à 289 euros au lieu de 349 euros.

Avec son écran plus grand que le modèle classique et surtout sa qualité OLED, la Nintendo Switch OLED a fait impression à sa sortie, fin 2021, même si elle n’a pas l’étoffe d’un modèle Pro, qui était très attendu avant le lancement officiel du modèle OLED. Mais, la Nintendo Switch OLED reste tout de même une très bonne console hybride, et en ce moment, elle devient encore plus recommandable puisqu’elle est enfin de retour en promotion.

Les points forts de la Nintendo Switch OLED

Un écran plus grand et qui profite surtout de l’OLED

Un dock repensé avec un port Ethernet

Un large catalogue de jeux

Lancée à 349 euros, puis affichée à 309 euros, la Nintendo Switch OLED est désormais proposée à 289 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20 valable uniquement ce dimanche 16 avril 2023. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 24,80 euros offerts sur vos prochains achats.

Un bel écran, qui est même plus grand

L’un des premiers atouts de la Nintendo Switch OLED, c’est bien évidemment sa dalle OLED, qui promet, comme le veut la tradition, des contrastes infinis, des noirs profonds (les pixels noirs étant éteints avec cette technologie d’affichage) et les couleurs vraiment vibrantes. De quoi enchaîner les parties de façon nettement plus agréables. L’écran mesure par ailleurs 7 pouces, contre 6,2 pouces pour le modèle classique. Toutefois, ce gain de taille ne modifie en rien les dimensions de la console, qui conserve le même gabarit. On aura simplement droit à des bordures d’écran bien plus fines, ce qui favorise un peu plus l’immersion dans le jeu.

De petits changements utiles

Quelques améliorations opérées par Nintendo permettent de différencier la Switch OLED et le modèle précédent. La marque a d’abord choisi de repenser son dock, ce support qui permet à la console d’être connectée un téléviseur pour jouer sur un plus grand écran. Désormais, il adopte des coins plus arrondis, mais surtout, il dispose maintenant d’un port Ethernet, qui permet de se connecter à un réseau Internet fixe en filaire pour de meilleurs débits. Les sessions de jeu pourront ainsi tourner de manière plus fluide. À côté, on a toujours le port HDMI pour la connexion au TV et l’USB-C pour l’alimentation.

Par ailleurs, la Switch OLED est munie d’une béquille plus solide que sur le modèle antérieur, ce qui profitera à celles et ceux qui ont l’habitude de poser la console sur une table pour jouer à plusieurs. Le support, qui se déploie sur toute la longueur de la Switch, est donc bien plus robuste. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la puce Tegra X1+ gravée en 7 nm, qui équipait déjà le modèle classique de 2019, qui avait tout de même l’avantage d’assurer une autonomie renforcée. Toutefois, on ne pourra pas compter sur une définition au-delà du 720p (1 280 x 720 pixels), et donc pas sur de la 4K.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch OLED.

Si vous hésitez encore et que vous souhaitez découvrir les fonctionnalités de la PS5 ou encore des différentes Xbox, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeu du moment.

