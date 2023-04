Vidéoprojecteur offert avec le S23 Ultra, smartphone 5G pas cher et laptop OLED à prix cassé — les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : le Galaxy S23 Ultra est moins cher avec un vidéoprojecteur offert,

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est moins cher, avec en plus un vidéoprojecteur offert

Les atouts du Samsung Galaxy S23 Ultra

Les performances du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie olympique

Un capteur photo principal de 200 Mpx !

Un écran de haut vol

Le S-Pen est fourni avec

Au lieu de 1 599 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 Go est maintenant disponible en promotion à 1 419 euros chez la Fnac. Jusqu’au 30 avril, vous pouvez bénéficier d’une offre de reprise de 100 euros pour la reprise de votre ancien appareil. Enfin, un vidéoprojecteur Samsung The Freestyle d’une valeur de 799,99 euros est offert en l’ajoutant au panier.

La même offre est disponible chez Boulanger, et le vidéoprojecteur apparait automatiquement dans votre panier après avoir ajouté le S23 Ultra.

Pour environ 200 €, ce smartphone 5G avec écran 120 Hz est une super affaire

Le Realme 9 Pro en quelques mots

Un écran LCD de 6,4 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 695G

Une bonne autonomie + la charge rapide

Auparavant proposé à 319 euros, le Realme 9 Pro (6+128 Go) est désormais disponible à 229 euros sur le site d’Électro Dépôt.

Ce PC portable avec un i7 12e gen et un magnifique écran OLED perd 300 €

L’Asus Vivobook 15X OLED en bref

Un bel écran OLED de 15,6 pouces

Un processeur Intel Core i7 performant

Une autonomie confortable

Au lieu de 999,99 euros habituellement, l’Asus Vivobook 15X OLED (X1503) est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros en boutique officielle.

Ce forfait mobile 40 Go sur le réseau Orange n’est qu’à 7,99 €/mois, même après 1 an

Que propose le forfait Lebara de 40 Go ?

Une enveloppe 4G de 40 Go sur le réseau Orange

Les appels et les SMS illimités vers la France

Flexible et sans engagement

Une carte SIM gratuite

En ce moment, le forfait Lebara de 40 Go est disponible pour seulement 7,99 euros par mois en boutique officielle. Non seulement c’est sans engagement, mais en plus ce forfait est flexible tous les mois pour s’adapter à votre consommation de data.

