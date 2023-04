À -44 %, cet écran PC Samsung 34″ en WQHD va plaire aux créatifs et aux télétravailleurs

Avec cette référence, Samsung propose l'écran PC par excellence pour travailler à la maison dans les meilleures conditions possibles. Avec sa dalle de 34 pouces et d'un format 21:9, le Samsung LS34J550WQRXEN va trouver preneur, surtout maintenant qu'il coûte 214,99 euros seulement.

Si vous êtes assez régulièrement en télétravail, il est primordial de s’équiper d’un moniteur suffisamment grand pour gérer du multitâche. L’écran PC Samsung Ultra WQHD (LS34J550WQRXEN) est en est le parfait exemple, car il dispose d’une dalle de 34 pouces avec un format 21:9. Une grande surface donc pour enchaîner confortablement les tâches du quotidien. Et, le moment est tout choisi pour se le procurer, puisque ce modèle bénéficie de 165 euros de remise grâce à cette offre.

Lancé à 379 euros, l’écran PC Samsung Ultra WQHD (LS34J550WQRXEN) est disponible en promotion à 274,99 euros sur le site Cdiscount. En cumulant avec l’ODR de 60 euros, valable jusqu’au 30 avril 2023, l’écran chute à 214,99 euros seulement.

Imposant pour voir les choses en grand

Première chose à prendre en compte avec cette référence du fabricant sud-coréen : sa taille. Avec une diagonale de 34 pouces et près de 90 cm de largeur, le moniteur de Samsung se montre imposant une fois posé sur le bureau. Il faudra prévoir de la place pour l’accueillir, mais l’immersion est bien au rendez-vous grâce aux bordures fines.

Cet écran est taillé pour le multitâche, car en plus de sa grande surface d’affichage, il propose un format 21:9. Les télétravailleurs pourront sans problème ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu plus large sur leurs documents, le tout sur un seul écran. Outre son format, l’écran PC de Samsung offre une résolution UWQHD (3 440 x 1 440 pixels). Résultat : vous aurez droit à une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

L’AMD Freesync de la partie, on ne dit pas non

Pensé pour la bureautique, Samsung a tout même voulu penser aux joueuses et joueurs en intégrant la technologie AMD FreeSync. Cette dernière se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie — de quoi profiter d’une expérience en jeu plus fluide. L’aspect gaming s’arrête là, puisque l’écran se contente d’un taux de rafraîchissement à 75 Hz, là où les FPS, ne seront pas adapter sur ce moniteur. Pour des joueurs et des joueuses occasionnels en revanche, le temps de réponse de 4 ms ne devrait pas être une grande gêne.

Pour finir, côté connectique, ce moniteur comporte deux ports HDMI 2.0, un port Display 1.2 et un port jack 3.5 mm. C’est peu, mais c’est assez pour transférer une multitude de contenus multimédia. D’ailleurs, la firme sud-coréenne propose une fonction Picture-by-Picture (PBP) qui permet d’afficher deux sources différentes côte à côte à leur résolution native et naviguer entre eux facilement grâce au format étendu de l’écran.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix ou simplement comparer le moniteur Samsung avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

