Nuki Smart Lock 3.0 Pro : la serrure connectée ultime est à -21 % sur Amazon

On a déjà tous cette sensation d'avoir oublié de verrouiller la porte d'entrée de son domicile. Avec cette serrure connectée, cette inquiétude sera derrière vous ! En ce moment, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est en promotion à 220 euros au lieu de 279 euros de base.

Nuki est un constructeur qui a popularisé les serrures connectées. Avec sa Smart Lock 3.0 Pro, la marque propose le modèle le plus complet avec des fonctionnalités pratique et sécurisante. Si elle n’est pas sans défaut, elle a l’avantage d’être facile à installer et d’apporter un sentiment de sécurité pour ne plus à vous soucier de si oui ou non, vous avez bien verrouillé votre porte. Avec une note de 8/10, ce modèle est tout à fait recommandable, surtout maintenant qu’il perd près de 60 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Une serrure simple à installer

Pour déverrouiller et vérouiller votre porte à distance

Des fonctionnalités efficaces pour sécuriser votre domicile

Commercialisée à 279 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro bénéficie de plus de 20 % de réduction sur Amazon et revient désormais à 220,74 euros.

Imposante, mais simple à installer

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est le modèle haut de gamme du fabricant. Avec des dimensions de 110 × 60 × 60 mm pour 580 g, cette serrure n’est pas des plus discrètes derrière une porte. Nuki réussi tout de même à en faire un bel objet, bien fabriqué et semble très solide. Attention, elle n’est pas étanche. On a droit à un nouveau coloris, vous pouvez dorénavant choisir entre un modèle noir ou blanc. Dans ce bon plan, il s’agit du modèle blanc esthétiquement similaire au précédent produit, avec un bouton en acier inoxydable assez élégant.

Sur les anciens modèles, il fallait disposer d’un bridge (non inclus à 99 euros) à connecter à votre wifi si vous souhaitez gérer votre serrure à distance. Avec la version Pro, il n’est plus nécessaire d’investir dans le pont Nuki puisqu’il intègre un système WiFi. De plus, pas besoin de piles pour alimenter la serrure, le Power Pack est inclus dans la serrure. Il s’agit d’une batterie rechargeable qui est censé prolonger l’autonomie. Durant notre test, nous avons constaté qu’elle pouvait varier en fonction du nombre de déverrouillages. Comptez entre 2 à 6 mois.

Une solution pratique au quotidien et sécurisante

Cette serrure va simplifier votre trousseau de clé, et faire de votre smartphone le pass d’entrée à votre domicile. Si vous pouvez le faire aussi manuellement, à travers l’application, vous allez pouvoir personnaliser les paramètres de la serrure. Il sera possible de faire en sorte que la porte soit toujours verrouillée la nuit, ou chaque fois que vous fermez la porte. Pour éviter de multiplier les jeux de clés, il est possible d’attribuer un accès à chaque membre de la famille et de voir quand la dernière personne est entrée.

Cette serrure dispose d’une fonction bien pratique : Auto Unlock. En se basant sur votre position GPS, le verrouillage et le déverrouillage peuvent être automatisés. Lorsque vous quittez votre domicile, votre porte sera fermée à clé automatiquement. Et lorsque vous êtes près de chez vous, la serrure se préparera à ouvrir la porte. La zone de géolocalisation va de 100 m à 500 m. Pas d’inquiétude, le mécanisme s’enclenche uniquement quand votre smartphone est à portée du Bluetooth. C’est très pratique, si par exemple, vous avez les bras chargés de courses. Pour finir, sachez que la Smart Lock 3.0 Pro est compatible avec les assistants vocaux, Google assistant, Alexa et Homekit.

Plus de détails dans notre test complet sur la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

Le constructeur Nuki n’est pas seul sur le marché des serrures connectées, et si vous souhaitez savoir ce que propose la concurrence, voici notre guide des meilleures serrures connectées en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.