Samsung T7 : le prix de ce SSD portable 2 To n’est jamais tombé aussi bas

La gamme des Samsung T7 est une référence parmi les SSD externes pour stocker des données, les garder en sécurité ou lancer des logiciels. Ce modèle est vraiment intéressant grâce à ses performances et à son format compact et robuste. En ce moment, la version de 2 To du Samsung T7 affiche un prix jamais vu sur Amazon, il est à 138,41 euros au lieu d'un prix barré de 292,40 euros.

La gamme des Samsung T7 se décline en trois modèles : le T7, le T7 Shield protégé par une coque en gomme et le T7 Touch doté d’un lecteur à empreinte digitale. C’est le premier qui nous intéresse dans cet article puisque ce SSD externe performant et compact n’avait jamais atteint un prix aussi bas en passant sous la barre des 140 euros, dans sa version avec 2 To de stockage.

Pourquoi s’offrir un Samsung T7 ?

Une capacité de stockage de 2 To

Une vitesse de lecture jusqu’à 1050 Mo/s

Une compatibilité multiplateforme

Au lieu d’un prix barré de 292,40 euros, et d’un prix affiché de 349 euros sur le site du constructeur, le Samsung T7 (2 To) est maintenant disponible en promotion à 138,41 euros chez Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais pratiqué par la marchand.

Léger, compact et plug-and-play

Le Samsung T7 reprend tout ce qui a fait le succès du Samsung T5, à commencer par son design compact. Avec des dimensions de 8 cm sur 5 cm et 8 mm d’épaisseur, il tient dans la paume de la main et fait même penser à une carte bancaire un peu épaisse. Vu la taille, il est évidemment léger avec un poids de seulement 58 grammes. Vous pouvez le ranger dans votre poche, ou bien dans un sac et ce sans craindre pour son intégrité étant donné qu’il est robuste.

Ce SSD externe est compatible avec plusieurs plateformes telles qu’Android, macOS, Windows et d’autres encore. Avec une capacité de 2 To, soit 2000 Go, vous avez de quoi faire pour stocker des photos, des films, des documents de travail et même des logiciels et des jeux vidéo. Même s’il ne s’agit pas du T7 Touch, vous pouvez sécuriser l’accès à vos données en configurant un mot de passe sur un logiciel dédié.

Un SSD externe aux performances fiables

Alors que le Samsung T5 avait des performances comparables à celles d’un SSD SATA, le Samsung T7 affiche des débits deux fois plus rapides avec une vitesse de lecture de 1050 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1000 Mo/s. Les transferts de fichiers se font donc très rapidement et vous pouvez même lancer des logiciels et des jeux qui ne soient pas trop gourmands directement depuis le SSD grâce à l’interface USB 3.2 Gen 2. Votre appareil doit également disposer de cette interface pour profiter de ses capacités maximales.

Le Samsung T7 prend en charge l’outil Trim qui permet d’améliorer la vitesse et la durée de vie de votre SSD. Vous pouvez également garder un œil sur son état de santé grâce aux systèmes SMART. Performant, endurant et aussi sûr qu’un coffre-fort, le Samsung T7 a décidément tout pour plaire.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet sur le Samsung T7 Shield (la version recouverte d’une coque en gomme).

Afin de comparer le Samsung T7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs disques durs externes du moment (HDD et SSD).

