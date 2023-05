PS5 et Switch OLED en promotion, Samsung Galaxy Book 3 à prix cassé – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : La PlayStation 5 coûte actuellement 30 euros de moins, la Nintendo Switch OLED est quant à elle 80 euros moins chère et le Samsung Galaxy Book 3 doté d'un i7 13e gen chute sous les 600 euros.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 25 mai 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

PlayStation 5 : enfin une baisse de prix intéressante pour la console PS5 de Sony

Via la boutique officielle de Carrefour sur le site Rakuten, on trouve aujourd’hui la PlayStation 5 Standard à 519 euros au lieu de 549 euros en utilisant le code promo GAMES30. Cette offre est uniquement valable ce jeudi 25 mai 2023.

Nintendo Switch OLED : les éditions Pokémon et Splatoon sont en forte promotion

La Nintendo Switch OLED en bref

Un écran OLED immersif

Un port Ethernet sur le dock

Un espace de stockage deux fois plus grand que la Switch standard

Au lieu de 359,99 euros habituellement, les éditions Pokémon Écarlate & Violet et Splatoon 3 de la Nintendo Switch OLED sont maintenant disponibles en promotion à 289,99 euros chez Rakuten grâce au code promo GAMES30.

Super prix pour le Samsung Galaxy Book 3 équipé d’un i7 13 gen : 599 € seulement

Les atouts du Samsung Galaxy Book 3

Un laptop léger avec écran FHD de 15,6 pouces

Combo i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 passe à 899 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR de 150 euros et d’un bonus de reprise de 150 euros en magasin, il revient à seulement 599 euros.

Cet opérateur fait passer son forfait mobile de 70 à 80 Go sans changer de prix

Que peut-on trouver dans ce forfait 80 Go de Cdiscount mobile ?

80 Go de données 4G en France métropolitaine + 9 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec le réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait mobile 4G de 80 Go de Cdiscount mobile est affiché à 8,99 euros par mois, et c’est sans engagement. Sachez aussi que la carte SIM qui accompagne ce forfait ne coûte que 5 euros, et non pas 10 euros comme avant.

