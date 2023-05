Galaxy S23 à prix cassé, TV 4K QLED 70 pouces abordable et picoprojecteur pas cher – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le Samsung Galaxy S23 passe de 959 euros à seulement 609 euros chez Boulanger, le Nokia Smart TV QLED 4K n'est qu'à 799 euros, et c'est un excellent prix pour une dalle de 70 pouces. Enfin, le mini vidépoprojecteur Wanbo T2R Max n'est qu'à 139 euros aujourd'hui.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 26 mai 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Super offre Samsung Galaxy S23 : 350 € de réduction et des Buds 2 Pro gratuits

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design soigné, pratique et cool à prendre en main

Un écran sublime et la fluidité de One UI 5

D’excellentes performances et une bonne polyvalence photo

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8+128 Go) s’affiche actuellement à 899 euros chez Boulanger, mais grâce à 10 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros, le smartphone passe à 809 euros dans le panier. À cela s’ajoute une ODR de 100 euros et un bonus reprise de 100 euros (en choisissant le retrait en magasin), le S23 vous revient à seulement 609 euros. De plus, une paire de Galaxy Buds 2 Pro est offerte !

Jamais un TV 4K QLED grand de 70 pouces sous Android n’a coûté aussi peu cher

Ce qu’il faut retenir du Nokia Qled Smart TV

Une grande dalle Qled de 70 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Digital

L’OS Android TV et son catalogue d’applications

Au départ à 899 euros, le Nokia Smart TV de 70 pouces est actuellement en promotion à 799 euros sur le site d’Amazon. C’est un excellent prix pour un TV 4K Qled de cette taille… Il existe aussi le modèle en 65 pouces qui passe de 749 euros à 659 euros sur Amazon.

Ce mini vidéoprojecteur Full HD offre une expérience cinéma pour 139 € seulement

Quelques mots sur le Wanbo T2R Max

Un vidéoprojecteur au format compact

Avec une définition Full HD, jusqu’à 120 pouces

Compatible HDR10

Affiché à un prix barré de 350 euros, mais d’habitude plus vendu aux alentours de 200 euros, le vidéoprojecteur Wanbo T2R Max est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros sur le site Tomtop.

Un forfait mobile 100 Go à moins de 10 €/mois, c’est encore possible grâce à cette offre sans engagement

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

100 Go en France et 13 Go en Europe/DOM

Le réseau de Bouygues Telecom à prix abordable

En ce moment, le forfait mobile 100 Go de 4G chez Cdiscount Mobile est disponible à 9,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

