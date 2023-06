Garmin Fenix 6 Pro : prix en chute libre pour cette smartwatch sportive et premium

Les montres connectées Garmin sont orientées pour une utilisation sportive, plus particulièrement celles de la gamme Fenix qui sont bardées de capteurs et peuvent se recharger grâce à l'énergie solaire. La Garmin Fenix 6 Pro a, elle aussi, de beaux arguments à revendre, notamment cette promotion sur Cdiscount qui fait passer son prix de 599,99 euros lors de son lancement à 354,99 euros.

Au départ, Garmin était une entreprise spécialisée dans les GPS, un savoir-faire qu’elle a ensuite mis à contribution en concevant des montres connectées à la géolocalisation ultra-précise. Dans son catalogue, la gamme Fenix est la plus renommée, car elle réunit parmi les seules smartwatches se rechargeant grâce à l’énergie solaire. L’une de ces montres premium, la Garmin Fenix 6 Pro, profite actuellement d’une ristourne de plus de 200 euros.

La Garmin Fenix 6 Pro en quelques points

Une montre robuste et étanche

Des capteurs de suivi performants et précis, notamment pour les skieurs

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 599,99 euros lors de son lancement, la Garmin Fenix 6 Pro est maintenant disponible en promotion à 354,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Une montre connectée capable de vous suivre partout

À l’instar de quasiment toutes les montres connectées de ce constructeur, la Garmin Fenix 6 Pro arbore un design costaud donnant une sensation de robustesse. Son boîtier de 47 mm est en acier inoxydable durable comme la lunette et l’écran de 1,3 pouce est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3 résistant aux rayures. La Garmin Fenix 6 Pro saura vous suivre partout, elle ne craint ni les chocs, ni les grosses chaleurs, ni l’immersion jusqu’à 100 mètres de profondeur avec sa certification 10 ATM.

Pour l’autonomie, le constructeur annonce une durée de 14 jours en mode montre connectée, de 36 heures en utilisant tout le temps le GPS, de 10 heures si vous rajoutez la musique, et de 48 jours en mode économie d’énergie. Ce qui a le mérite de la placer dans la fourchette haute sur ce terrain. Pour ce qui est de la recharge solaire, cette Fenix 6 Pro en promotion n’en est pas dotée puisqu’il s’agit de la version standard. Seule la Solar Edition dispose de cette capacité.

Une Garmin pour les rois de la glisse !

La Garmin Fenix 6 Pro propose un accompagnement complet allant de vos données de santé jusqu’à vos performances sportives dans plusieurs disciplines. Elle est équipée de tout un tas de capteurs dont trois dédiés à la navigation (GPS, Galileo, GLONASS) ainsi qu’un thermomètre, un oxymètre, un cardiofréquencemètre ou encore un accéléromètre. Sans compter certaines fonctions intelligentes comme le suivi du sommeil, de l’hydratation, une aide à la récupération ainsi qu’une fonction nommée « Pace Pro » qui vous prodigue des conseils pour garder un rythme régulier.

Tout est fait pour que vous fassiez votre sport de la bonne façon et vous éviter de cracher vos poumons au bout de cinq minutes de course. La Garmin Fenix 6 Pro est capable de vous suivre dans plusieurs disciplines telles que le running, le cyclisme, la natation, le golf, la randonnée et le ski. Pour cette dernière, Garmin a même prévu une carte préchargée avec plus de 2000 stations aux quatre coins du monde, le calcul de l’ascension et de la descente et un altimètre barométrique, essentiel en montagne où le temps peut changer rapidement.

