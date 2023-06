L’excellente Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à -75 %, du jamais vu !

Quasiment deux ans après sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic reste une valeur sûre sur le marché des montres connectées. De par son style et ses performances, on peut la classer sans hésiter dans le segment du haut de gamme. Et pourtant, elle est en ce moment disponible à seulement 99,99 euros chez Carrefour au lieu de 399 euros lors de son lancement.

Il y a peu, nous révélions que Samsung allait faire grimper le prix de ses prochaines Samsung Galaxy Watch 6 et ceux de la version Classic tourneraient entre 450 et 500 euros selon la taille du boîtier ainsi que la compatibilité avec la 4G. Si vous n’avez pas envie de mettre autant d’argent dans une smartwatch, vous pouvez vous tourner vers les anciens modèles dont la Watch 4 Classic qui profite actuellement d’une ristourne de 300 euros.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic en bref

Le design élégant et intemporel

Un superbe écran AMOLED

Un suivi complet et précis de votre santé

Au lieu de 399 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Carrefour grâce à une réduction de 200 euros et à cette offre de remboursement de 100 euros.

Une montre pour arriver à l’heure avec classe

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic se démarque de sa version d’entrée de gamme par un design élégant et des finitions particulièrement soignées. Le boîtier de 46 mm est en acier inoxydable tandis que le bracelet est en… fluoroélastomère, si on vise l’élégance, autant y aller à fond et proposer un bracelet en cuir ou en titane. D’autant plus que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic n’est pas vraiment orientée vers une utilisation sportive. On apprécie malgré tout les certifications 5 ATM et IP68.

L’écran de 1,36 pouce est agréable à regarder, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition 450 x 450 pixels sur cette version de 46 mm, vous avez donc un rapport de contraste infini. On pourrait croire que, comme les menus s’affichent sur un fond noir et que les pixels sont dès lors éteints, l’autonomie serait élevée, et pourtant, elle ne dépasse pas les deux jours. Il s’agit du plus gros point faible de cette smartwatch. De toute manière, on apprécie le mode Always-On ainsi que la lunette rotative que vous préférerez à l’écran tactile pour naviguer.

Un catalogue complet d’applications de suivi

Grâce à WearOS, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic promet une navigation fluide ainsi qu’un large panel d’applications accessibles sur le Play Store. En plus des applications natives, vous pouvez télécharger Outlook, Google Maps, Shazam et bien d’autres si vous le souhaitez. La Watch 4 Classic est également pourvue de fonctionnalités qui fait défaut à certains concurrents comme la possibilité de répondre aux messages avec un emoji ou un vocal ainsi que le paiement sans contact si vous utilisez Google Pay ou Samsung Pay.

Pour assurer un suivi de votre santé et de vos performances sportives, cette montre connectée est dotée de capteurs allant d’un GPS très précis à un tensiomètre en passant par un oxymètre et un podomètre. Il y a aussi un électrocardiogramme mais celui-ci n’est accessible que pour les personnes possédant un smartphone Samsung. Vous pourrez retrouver toutes vos données sur l’application Samsung Health, vous l’aurez compris, le constructeur sud-coréen encourage une fois de plus l’utilisation d’un écosystème Samsung-only.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 4 Classic avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

