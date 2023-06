Amazon Music profite d’une très belle offre à l’approche du Prime Day

À l’approche de son événement, le Prime Day, Amazon offre pas mois de 4 mois d’abonnement à son service de streaming musical pour les nouveaux clients.

C’est officiel, le géant américain vient d’annoncer les dates du Prime Day qui se tiendra du 11 au 12 juillet 2023. Pour attirer du monde, Amazon lance une nouvelle offre destinée à tous les nouveaux clients de son service de streaming musical. À côté de Spotify, Deezer ou encore Apple Music, on trouve Amazon Music, qui a réussi à se placer parmi les géants du streaming musical. Et, si vous êtes intéressés, vous allez pouvoir bénéficier d’un accès direct à cette plateforme gratuitement pendant quatre mois.

L’offre Amazon Music, c’est quoi ?

Plus de 90 millions de titres à écouter dont une bonne partie en HD et en qualité Hi-Fi

Sans publicité, en mode en ligne ou en mode hors connexion

Accessible sur différents appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

Pourquoi choisir l’offre d’Amazon Music ?

Amazon Music est un excellent service de streaming musical donnant accès à un catalogue gigantesque : plus de 90 millions titres musicaux différents en illimité et tout cela sans publicité. Des playlists peuvent être créées pour personnaliser votre expérience d’écoute. Bien sûr, il sera possible de streamer votre musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne. Pratique quand vous êtes en déplacement à l’étranger, ou lorsque la connexion est mauvaise.

L’abonnement vous donne également accès à des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz, et donc sans perte de qualité, soit la fameuse norme lossless. Amazon Music est disponible via des applications dédiées sur de nombreux supports comme Windows, macOS, iOS, Android et même directement dans votre voiture via les systèmes compatibles. Alexa permet même de contrôler votre musique directement par la voix avec des appareils de la marque.

Jusqu’au 12 juillet inclus, au lieu de 9,99 euros par mois, l’abonnement à Amazon Music ne vous coûtera que 0 euro pendant les quatre premiers mois. Une fois les 4 mois écoulés, il passera ensuite à 9,99 euros par mois si vous souhaitez conserver le service après la période promotionnelle. Sachez qu’il est possible de résilier à tout moment. Cette offre est réservée uniquement pour les nouveaux clients du service.

