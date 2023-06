LG HU70LS : cet excellent vidéoprojecteur 4K avec HDR10 est 400 € moins cher

Nous venons de trouver plus grand qu'un TV 4K de 75 pouces : un vidéoprojecteur 4K de 140 pouces. Et celui-ci est signé LG ! On ne dirait pas en le voyant tel quel, mais le vidéoprojecteur LG HU70LS est un véritable concentré de technologies et l'une des meilleures références du marché. En ce moment, vous pouvez l'obtenir pour 799 euros au lieu de 1 199 euros en boutique officielle.

LG est davantage connu pour vendre les meilleurs TV OLED du marché mais le constructeur sud-coréen parvient également à tirer son épingle du jeu sur celui des vidéoprojecteurs. Le LG HU70LS en est un bon exemple avec sa définition en 4K, la prise en charge du HDR10 et un OS agréable à utiliser. Ce vidéoprojecteur profite d’ailleurs d’une promotion, et pas des moindres, qui fait chuter son prix de 400 euros en boutique officielle.

Le LG HU70LS en quelques points

Une image en 4K UHD jusqu’à 140 pouces

Une luminosité de 1500 lumens

Une colorimétrie plus dynamique grâce à la LED 4Ch

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le LG HU70LS est maintenant disponible en promotion à 799 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 200 euros et au code promo MEMBERS20 qui applique une deuxième réduction de 200 euros. Vous devez créer un compte gratuit pour en profiter.

Une qualité d’image exceptionnelle à ce prix

Ne vous fiez pas à son design sobre, mais plutôt à l’adage « l’habit ne fait pas le moine », car dans ce boîtier blanc discret et épuré de toutes fioritures se cachent les meilleures technologies que nous pouvons retrouver dans un vidéoprojecteur. La lentille adopte une focale classique et une lampe 4Ch dotée de 4 LED et du RGB conventionnel assorti d’une quatrième couleur (vert dynamique) qui donne une colorimétrie et un contraste encore plus dynamiques.

Le LG HU70LS diffuse une image en définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pouvant s’étendre jusqu’à 140 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz grâce à la technologie TruMotion. Il est également compatible avec le HDR10 qui étend la plage de luminosité pour donner une image plus détaillée et plus contrastée. Et avec la lampe LED sans roue mentionnée plus haut capable d’une luminosité de 1500 lumens, vous avez toutes les cartes en mains pour profiter d’une immersion digne d’une salle de cinéma.

Un WebOs séduisant

Afin d’accéder à vos contenus favoris, ce vidéoprojecteur embarque l’OS de LG, webOS 4.5 qui ne demande qu’une connexion Wi-Fi pour vous permettre de naviguer sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et compagnie. Au niveau de la connectique, le LG HU70LS est doté d’un port USB-C, de deux ports USB-A, d’un port Ethernet RJ45, de deux ports HDMI, d’une sortie audio 3.5 mm et d’une sortie S/PDIF. Il aurait fallu que les ports HDMI aient la norme 2.1 et cela aurait été parfait pour le gaming en 4K 120 FPS.

Concluons sur le point faible de ce vidéoprojecteur : ses haut-parleurs. Nous disions que le LG HU70LS pouvait vous faire profiter d’une immersion digne d’une salle de cinéma, mais cela ne concernait que l’image, les haut-parleurs d’une puissance de 3 W chacun rendront l’usage d’un équipement audio extérieur indispensable. Une barre de son comme une enceinte connectée fera l’affaire grâce à la norme de transmission S/PDIF.

Afin de comparer le LG HU70LS avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

