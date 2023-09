Le prix de ce chargeur rapide OnePlus SuperVOOC 65 W est réduit de moitié

Le chargeur rapide OnePlus SuperVOOC propose une puissance de charge de 65 W et promet une utilisation en toute sécurité. Mais ce qui pourrait vraiment achever de vous convaincre, c'est aussi son prix, qui baisse de 50 % actuellement : le site officiel de la marque l'affiche en effet à 17,49 euros au lieu de 34,99 euros.

Les chargeurs rapides sont bien vite devenus incontournables au quotidien pour celles et ceux qui ne souhaitent pas patienter des heures avant de voir leur smartphone reprendre de l’énergie. Mais pas question pour autant de se jeter sur le premier venu : une puissance de charge élevée et une réelle technologie de recharge rapide efficace sont indispensables. Le chargeur rapide OnePlus SuperVOOC 65 W propose justement ces deux caractéristiques importantes. Et pour ne rien gâcher, ce modèle est actuellement proposé à moitié prix.

Les points essentiels du chargeur rapide SuperVOOC de OnePlus

Un chargeur compact

Une puissance de charge de 65 W

10 protections de recharge

Initialement affiché à 34,99 euros, le chargeur rapide OnePlus SuperVOOC de 65 W est désormais vendu à 17,49 euros sur le site officiel de OnePlus.

Un chargeur compact, mais puissant

Le chargeur rapide OnePlus SuperVOOC présenté ici marque tout d’abord des points grâce à son format particulièrement compact, qui le rend facilement transportable même en déplacement. Avec un poids plume de 125 g, il ne prend pas beaucoup de place dans un sac ou une sacoche. Mais son format réduit ne l’empêche pas de renfermer une belle puissance de charge.

En effet, ce ne sont pas moins de 65 W qui sont promis ici. Selon la marque, ce chargeur rapide est ainsi capable de recharger le OnePlus 9 Pro à 100 % en seulement 29 minutes. Ajoutons à cela la technologie de recharge SuperVOOC, l’une des plus efficaces du marché, qui a été développée par Oppo et qui est aussi compatible avec les appareils OnePlus et Realme. Concrètement, les chargeurs SuperVOOC délivrent une intensité et une tension plus importantes, mais étroitement surveillées par des capteurs dans le smartphone d’une part et le chargeur de l’autre. Assurez-vous toutefois que votre appareil soit compatible avec cette technologie pour pouvoir en profiter pleinement.

Une sécurité assurée

Pour assurer une telle puissance sans que de divers soucis émergent pendant l’utilisation, OnePlus a mis le paquet sur la sécurité et la protection de son modèle. Le chargeur embarque donc pas moins de 10 couches de protection : contre les courts-circuits, contre la foudre, contre les décharges statiques ou encore contre les sous-tensions. Enfin, notez que ce chargeur dispose d’un unique port USB-A.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.