Molotov : l’abonnement Extra est offert pendant 2 mois si vous utilisez ce produit Amazon

Vous utilisez un Fire TV pour regarder vos chaines favorites ? Molotov vous aime visiblement bien puisque le service offre pendant 2 mois un abonnement Extra aux utilisateurs du produit d'Amazon.

Votre Fire TV vous sert de dongle préférentiel pour regarder la télévision ou du contenu en VOD ? Eh bien, vous serez ravis d’apprendre que vous pouvez bénéficier de 2 mois offerts à Molotov Extra simplement en téléchargeant l’application. Le service est aussi proposé à moitié prix pendant 4 mois pour les nouveaux clients.

Ce qui est inclus dans l’offre Molotov Extra

Plus de 90 chaînes (TNT incluse)

Enregistrement et replay

4 écrans en Full HD

Accessible depuis toute l’UE

Pour les possesseurs d’un Fire TV d’Amazon (Stick ou Cube), l’abonnement Molotov Extra est offert pendant 2 mois puis passe à 5,99 euros par mois, sans engagement. Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre 2023 et uniquement pour les nouveaux utilisateurs de Molotov.

Si vous ne disposez pas d’un Fire TV, Molotov a aussi pensé à vous puisque le service offre en ce moment 4 mois à moitié prix pour son abonnement Extra soit 2,99 euros par mois pendant 4 mois puis 5,99 euros mensuels par la suite et toujours sans engagement.

La TV en direct accessible depuis toute l’Europe sans VPN

Si vous êtes basés à l’étranger et plus particulièrement en Europe, il peut être fastidieux d’avoir accès facilement aux contenus TV français sans recourir à un VPN. Heureusement, Molotov est là pour palier à ce problème et donne accès à plus de 90 chaines, avec la TNT et en direct. Cela inclut même les chaines comme TF1 ou M6 qui ne sont généralement plus disponibles sur des offres gratuites. L’abonnement Extra de Molotov offre donc la possibilité de visionner sans restrictions TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films, ainsi que toutes les autres chaînes de la TNT, comme France 2, France 3, M6, Arte, NRJ12, W9, Gulli, 6ter et bien d’autres.

D’autres chaines viennent compléter l’abonnement, dont certaines que l’on retrouve uniquement dans certains abonnements payants comme RTL9 à Comedy Central. Des chaines d’info internationales comme EuroNews ou CNN sont également présentes. D’ailleurs, les fonctions enregistrement et replay sont également disponibles dans cet abonnement, ce qui permet de se rattraper au cas où vous auriez loupé un programme.

Une application, sur quasi tous les supports

Il n’y a pas qu’avec le Fire Stick TV d’Amazon que Molotov est accessible, mais depuis n’importe quel appareil que vous utilisez, autre que votre TV. En effet, l’application est disponible sur l’App Store, Google Play et l’Amazon Store, ainsi que via le navigateur de votre PC, Mac et Linux. Vous pouvez donc en profiter n’importe où depuis, par exemple, votre laptop, votre tablette ou smartphone, que vous soyez à la maison ou à l’autre bout du monde.

Il est également possible d’utiliser la fonction Chromecast ou de regarder les différentes chaînes avec votre casque Oculus. Bref, vous l’aurez compris, les possibilités sont nombreuses, d’autant plus que l’abonnement permet à 4 personnes de se connecter simultanément, et de profiter d’une qualité Full HD.

Pour bénéficier de l’offre, il faut télécharger l’application Molotov sur l’Amazon AppStore du Fire TV. En vous connectant à votre nouveau compte Molotov depuis le Fire TV, vous pouvez ensuite activer les 2 mois d’abonnement.

