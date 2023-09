C’est l’occasion de s’offrir un Dyson : le Cyclone V10 coûte 150 € de moins

Les aspirateurs à balais de chez Dyson ont beau faire l'unanimité, pour la plupart, leurs prix sont généralement un frein. Il arrive de voir des offres intéressantes, comme sur ce Cyclone V10 Absolute qui passe de 599 euros à 449 euros.

Acteur incontournable du marché des balais aspirateurs, Dyson propose des produits maniables délivrant une très bonne puissance d’aspiration. Le Cyclone V10 Absolute en fait partie, et la bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie 150 euros de moins en ce moment.

Les atouts du Dyson Cyclone V10 Absolute

Un aspirateur sans fil pratique et maniable

Un moteur puissant pour nettoyer sur toutes les surfaces

Une autonomie qui monte jusqu’à 60 minutes

Avec un prix barré à 599 euros, le Dyson Cyclone V10 Absolute est actuellement remisé à 449 euros sur le site Ubaldi, ainsi que sur le site du constructeur.

Un nettoyage du sol… au plafond

Dites adieu aux galères rencontrées avec votre aspirateur « traineau », ici le Dyson Cyclone V10 Absolute simplifie les choses grâce à l’absence de fil et de sac. Il assure plus de liberté (finit de tirer le câble qui est coincé) et mise sur sa légèreté pour être trimballé d’une pièce ou d’un étage à l’autre.

Il est agréable à manier et peut se transformer en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur. Parfait donc pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures de votre canapé, ou les toiles d’araignée logées dans les coins de votre plafond. Quant au bruit, il est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Efficace sur toutes les surfaces

Concernant les performances de l’appareil, elles seront bel et bien au rendez-vous. Il est équipé d’un moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute. Une bonne puissance qui suffit à nettoyer vos sols, notamment grâce aux quatorze cyclones qui produisent une force centrifuge pour capturer la poussière, sans baisse de régime au fur et à mesure de l’aspiration. Équipé d’une brosse Motorbar, il extrait efficacement les saletés et arrive à démêler les poils d’animaux et cheveux. Mais ce modèle ne se contente pas d’éliminer poussière, cheveux et poils d’animaux, il s’attaque aussi aux particules fines et allergènes comme le pollen et les bactéries.

Quant à l’autonomie, la firme britannique promet 60 minutes d’utilisation, avec le mode standard. Cela dépendra du mode choisi, il en existe trois qui peuvent être directement modifiés depuis l’écran LCD, intégré sur l’avant du balai. En sélectionnant le mode Max, d’après la marque, l’aspirateur ne tiendra pas plus de 6 minutes.

Envie d’automatiser votre aspirateur ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).