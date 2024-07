La barre lumineuse pour écran PC de Xiaomi revient en promotion à la toute fin des soldes

La Mi Computer Monitor Light Bar de Xiaomi, une barre lumineuse qui se fixe au-dessus d'un ordinateur, permet non seulement de bénéficier d'un éclairage doux et non aveuglant en travaillant, mais aussi d'économiser de la place sur le bureau. Un accessoire très pratique au quotidien, que l'on peut trouver pour le dernier jour des soldes à 36 euros au lieu de 49 euros habituellement.

L’idée d’installer une barre lumineuse au-dessus d’un moniteur, en lieu et place d’une lampe qui peut diffuser une lumière trop aveuglante, n’est peut-être pas un réflexe pour beaucoup de télétravailleurs. Ces accessoires ont pourtant de vrais atouts, comme l’économie de place sur le bureau, mais aussi et surtout la diminution de la fatigue oculaire grâce à une lumière douce et modulable, qui n’est pas dirigée directement vers les yeux. La Mi Computer Monitor Light Bar de Xiaomi propose justement tout cela, et se fixe très facilement sur un écran. Si l’expérience vous tente, sachez que cette barre LED est de retour en promotion pour la toute fin des soldes d’été 2024.

Les points essentiels de la Mi Computer Monitor Light Bar

Une barre lumineuse qui se fixe facilement

Une conception qui évite les reflets sur l’écran

Une télécommande pour régler la luminosité

Initialement affichée à 49,99 euros, la Mi Computer Monitor Light Bar est désormais proposée à 35,99 euros sur Cdiscount.

Une bande lumineuse qui ne prend pas de place

La Mi Computer Monitor Light Bar est donc une barre lumineuse fine qui se fixe très facilement sur le haut d’un écran. Concernant son installation, celle-ci se fait de façon magnétique : la barre lumineuse peut s’ajuster jusqu’à 25° sur son support, ce qui permet de l’adapter au mieux à l’écran, et ainsi d’éviter de diffuser de la lumière sur la dalle, ce qui produirait des reflets très embêtants. L’axe réglable de 40° permet quant à lui d’utiliser la barre lumineuse sur des écrans incurvés d’une épaisseur de 1 à 32 mm, avec ou sans cadre. Concernant la conception de la Light Bar en elle-même, on a ici droit à un boîtier en métal noir très sobre, qui peut ainsi accompagner tous types d’écran sans faire tache.

Notez aussi que la Mi Computer Monitor Light Bar peut s’allumer dès le démarrage de l’ordinateur. Pour cela, il suffit simplement de brancher la barre en USB-C à votre machine.

Une luminosité modulable

Une fois installée, la Light Bar est capable de diffuser une lumière douce, mais suffisante pour travailler efficacement. Sachez que grâce à la conception de la barre, protégée par un capot, la trajectoire de la lumière permet d’éviter tout reflet sur l’écran : la lumière éclaire simplement votre surface de travail, et non l’écran. Cette luminosité est évidemment réglable : lumière chaude pour les utilisations de l’ordinateur en soirée, lumière plus vive et froide pour des travaux qui requièrent une grande précision, ou lumière plus douce pour les longues sessions devant l’écran.

Pour moduler tout cela très facilement, une télécommande sans fil pratique est fournie avec la barre lumineuse. Elle permet d’activer et d’éteindre la lumière en un seul geste, mais aussi de régler la luminosité et d’ajuster la température des couleurs pour s’adapter à chaque moment de la journée.

