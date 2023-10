À seulement 129 €, cet écran PC de 27″ signé Xiaomi va plaire aux télétravailleurs

Besoin de remplacer votre moniteur vieillissant pour travailler plus confortablement depuis chez vous ? Cet écran PC de chez Xiaomi est un bon candidat et ne coûte pas plus de 130 euros grâce à cette promotion.

Pour travailler efficacement chez soi, il faut s’équiper d’un bon écran. Avec sa dalle Full HD de 27 pouces, son taux de rafraîchissement de 75 Hz et son design sobre, le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27’’ est idéal. Simple, efficace et abordable, il est aujourd’hui 100 euros moins chers.

Le Mi Desktop Monitor 27″, c’est quoi ?

Une dalle IPS de 27 pouces en définition Full HD

Un taux de rafraîchissement à 75 Hz

Un design fin et un pied réglable

Le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 coûte 229,99 euros, mais avec 43 % de réduction chez Darty, l’écran PC tombe à 129,99 euros.

Un moniteur tout en finesse

Le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ affiche des bordures assez affinés sur trois côtés, sur une diagonale de 27 pouces. Avec cette taille, le moniteur sera facile à intégrer sur votre bureau et suffit à visualiser clairement ce qui y est affiché sur l’écran. C’est l’assurance de profiter d’une bonne immersion et de meilleurs angles de vue.

Sa dalle profite de la technologie IPS ainsi que d’une définition Full HD, pour des images de bonne qualité. Il marque aussi des points grâce à son support réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran.

Un écran plutôt réactif

Pensé pour la bureautique, Xiaomi ajoute sur sa dalle un taux de rafraîchissement à 75 Hz, qui apportera une fluidité et une réactivité satisfaisante, même si ce taux reste bien inférieur à ce que proposent certains écrans gaming. Vous avez tout de même de bons résultats pour les joueuses et les joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux.

Pour finir, la connectique va à l’essentiel avec un port HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm. Vous pourrez ainsi installer divers périphériques sous l’écran pour compléter votre installation. Le pied de l’écran disposant d’une forme en Y, vous aurez suffisamment de place pour ces autres appareils.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous avons choisi pour vous les meilleurs moniteurs pour une utilisation bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.