La bonne affaire du jour, c’est ce mini vidéoprojecteur Full HD qui coûte 500 € de moins

Si vous êtes à la recherche d’un vidéoprojecteur, en voilà un qui se négocie un bien meilleur prix : le JMGO N1 bourrés de fonctionnalités passe de 1 199 euros à 689 euros.

JMGO n’est pas une marque inconnue chez Frandroid. Il y a quelques années en arrière, nous avons pu tester l’un de ses produits, un minividéoprojecteur nommé M6 au prix très attractif. Depuis, la marque chinoise a développé de nouveaux produits, dont le JMGO N1, un vidéoprojecteur laser capable de diffuser jusqu’à 150 pouces en Full HD. Il a de sérieux atouts, notamment son prix qui s’adoucit grâce à cette remise de 510 euros.

Ce qu’il faut retenir du JMGO N1

Un vidéoprojecteur petit et léger

Qui diffuse des images en FHD et HDR10 jusqu’à 150 pouces

Avec une bonne expérience TV : Android TV 11

Au départ à 1 199 euros, le mini vidéoprojecteur JMGO N1 est actuellement remisé à 689 euros sur le site Amazon.

Petit par sa taille

Le JMGO N1 est un vidéoprojecteur qui vous suivra dans toutes vos projections, que ce soit à l’intérieur ou en plein air. Avec seulement 2 kg à la balance et sa poignée, il est facile à transporter. Assez discret grâce à ses petites dimensions, il peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Vous pourrez l’orienter et diffuser votre contenu sur le plafond.

Ce petit vidéoprojecteur peut restituer une image en Full HD (1 920 x 1 080) et ce, grâce à un laser qui offre une luminosité de 800 lumens. Bien sûr, il n’est pas recommandé de l’utiliser en plein jour, mais il devrait apporter une luminosité dans la pénombre pour consulter du contenu.

Avec tout un tas de fonctionnalités

Le modèle N1 prend en charge le HDR10 et propose des images nettes et fidèles, avec de jolies couleurs. Il est capable de diffuser une image jusqu’à 150 pouces en fonction de la configuration de votre pièce — prévoyez assez de recul. Côté son, deux haut-parleurs de 10W sont présents et offrent bonne qualité sonore grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS. D’ailleurs, ce projecteur peut très bien être une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, grâce à la connectivité Bluetooth.

Sur ce vidéoprojecteur, on ne retrouve pas la même expérience que les SmartTV. Le JMGO N1 a beau embarquer Android TV, il s’agit d’une version assez récente (11). Une interface simple à utiliser, qui propose un catalogue complet d’applications, et donne accès aux applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec. Vous aurez accès à des fonctions telles que Chromecast pour projeter les contenus de votre smartphone via le projecteur vidéo.

