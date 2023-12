RED by SFR propose l’une des meilleures offres box fibre grâce à cette nouvelle offre

Si RED by SFR propose des offres intéressantes sur ses forfaits mobiles, c'est également le cas pour ses offres fibre et ADSL et celles-ci valent le coup d'œil à l'heure où tous les opérateurs augmentent le montant de leur mensualité à cause de l'inflation. Mais c'est bientôt Noël, et pour fêter ça, RED by SFR offre à chaque nouveau souscripteur à la RED Box Fibre un mois d'abonnement !

Avec les prix qui augmentent de tous les côtés, nous sommes nombreux à faire des économies sur tous les fronts, et particulièrement sur les forfaits mobiles et internet. RED by SFR est avec Sosh l’un des deux opérateurs low-cost sur le marché des box internet, on peut donc y trouver des abonnements moins chers qu’ailleurs, mais des concessions sont à prévoir. Actuellement, l’offre fibre de RED by SFR à 24,99 euros par mois fait profiter chaque nouveau souscripteur d’un mois offert.

Que propose l’offre RED Box avec la fibre ?

Des débits jusqu’à 500 Mo/s en montant et en descendant (2 Go/s en descendant avec le Wi-Fi 6)

Les appels illimités vers les numéros fixes de plus de 100 pays

35 chaînes via l’application RED TV

C’est sans engagement

En ce moment, l’offre RED Box avec la fibre est disponible à partir de 24,99 euros par mois et le premier mois est offert ! Et comme d’habitude chez RED by SFR, c’est sans engagement.

Ce que contient l’offre fibre à 24,99 €/mois

RED by SFR est l’opérateur low-cost de SFR, il profite donc des mêmes infrastructures réseau que sa maison mère mais aussi des mêmes équipements. Par exemple, cette offre RED Box met à disposition une SFR Box 7 capable d’un débit de 500 Mo/s en montant et en descendant et fait profiter de la norme Wi-Fi 5. Comme indiqué plus haut, il fallait s’attendre à des concessions et ces performances inférieures à ce que propose les autres opérateurs est le prix à payer pour un coût mensuel moins élevé.

Du côté de la téléphonie, la RED Box fibre permet par défaut de passer un nombre illimité d’appels vers les numéros fixes de plus d’une centaine de destinations. Une option permet d’appeler en illimité vers les fixes ET les mobiles des mêmes destinations, d’ordinaire tarifée à 5 euros pas mois, elle est en ce moment gratuite. Il est d’ailleurs possible de conserver son numéro fixe actuel en en faisant la demande lors de la souscription.

Un abonnement avec options à la carte

La particularité de l’offre fibre de RED by SFR est qu’elle est entièrement personnalisable. Il y a d’abord l’offre de base à 24,99 euros par mois à laquelle il est possible de rajouter des options lors de la souscription ou même plusieurs mois après. Par exemple, si les débits proposés par défaut par la SFR Box 7 ne conviennent pas, on peut choisir à la place une SFR Box 8 pour 7 euros par mois supplémentaires. Cette box est compatible avec le Wi-Fi 6 et affiche un débit de 2 Go/s en descendant et de 700 Mo/s en montant.

La partie télévision a elle aussi ses options. L’offre RED Box par défaut propose un assortiment de 35 chaînes que l’on peut visionner sur l’application RED TV. En payant deux euros par mois en plus, on peut profiter d’un bouquet de 100 chaînes et pour trois euros de plus, un décodeur Connect TV est fourni avec la box. Avec toutes les options dans le panier, la facture peut grimper jusqu’à 36,99 euros par mois, mais au moins, l’intervention du technicien pour l’installation est gratuite.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur RED by SFR.

