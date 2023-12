Pourquoi choisir le S23 FE, quand le Samsung Galaxy S23 coûte moins cher ?

Samsung devrait bientôt présenter ses nouveaux fleurons, faisant de l'ombre au très apprécié Galaxy S23. Ce smartphone a pourtant encore de beaux jours devant lui, et dont la version 128 Go s'affiche à un prix plus doux qu'à sa sortie : 729 euros contre 959 euros. Celles et ceux qui voulaient acheter le S23 FE vont sûrement changer d'avis…

Même avec l’arrivée prochaine des Galaxy S24, le Samsung Galaxy S23 est une très bonne option à l’heure actuelle. Il propose tout ce que l’on attend d’un smartphone en 2023 ou presque : une bonne prise en main, un écran 120 Hz, une expérience fluide au quotidien et un processeur puissant. Mieux encore, aujourd’hui sa version 128 Go est quasiment 250 euros moins chers.

En quoi le Samsung Galaxy S23 est-il bon ?

Pour son design et sa prise en main sublimes

Pour son écran et ses performances au top

Pour son OS fluide avec 4 ans de mises à jour Android

Avec un prix de lancement à 959 euros dans sa version 8 + 128 Go, le Samsung Galaxy S23 profite aujourd’hui de 24 % de remise et s’affiche à 729 euros sur Amazon. Notez que c’est même moins cher que le récent Samsung Galaxy S23 FE vendu au lancement à 759 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Une puce qui change réellement la donne

Si nous avons aimé tester le Galaxy S22, ce dernier manquait d’autonomie, de puissance et avait tendance à chauffer. Heureusement, Samsung corrige cela avec son S23 grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 8 Gen 2, qui change littéralement tout face à l’Exynos 2200 de l’an dernier. Le Galaxy S23 offre de meilleures performances graphiques et a les épaules pour encaisser des usages gourmands en ressource, comme des jeux 3D par exemple.

Ce passage vers une puce Snapdragon a permis également d’améliorer la partie autonomie. Le S22 avait obtenu la note de 5/10 sur la partie autonomie de notre test, contre 7/10 pour le S23. Il y a du mieux : il peut aisément tenir une journée. Même après 6 mois d’utilisation, l’autonomie n’a pas flanché durant notre test longue durée. En revanche, pour la recharge, il faut se contenter d’un bloc de 25 W — non fournis dans la boîte.

Un smartphone plaisant à utiliser au quotidien

Côté design, c’est un sans-faute pour le Galaxy S23 : 10/10. On a de belles finitions, avec un format toujours aussi pratique, et aussi cool à prendre en main. Comme à son habitude, la firme sud-coréenne met en avant un superbe écran tactile Amoled de 6,1 pouces capable d’afficher du Full HD+ avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Elle offre une excellente luminosité, des couleurs fidèles, et une bonne réactivité, bref, c’est un régal à utiliser.

L’intégration du module photo est sublime et plus épuré. À ce propos, il propose un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Les clichés sont moins saturés, et plus justes au niveau du rendu. Durant notre test, nous avons constaté sur la mise au point était plutôt capricieuse en x3 et le mode portrait bruité en basse lumière. Le S23 se montre tout de même excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

Pour un avis plus détaillé, voici notre test sur le Samsung Galaxy S23.

La marque sud-coréenne propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.