Galaxy S23 FE : Samsung dévoile son prix en France… et une agréable surprise

Le Samsung Galaxy S23 FE arrive en France. L'occasion de découvrir son prix en euros… et une bonne nouvelle pour le marché européen concernant One UI 6.

Malgré une présentation officielle au début du mois d’octobre, le Galaxy S23 FE boudait encore la France. Pour rappel, cette version « Fan Edition » des Galaxy S23 promet une expérience haut de gamme avec quelques concessions pour un prix plus abordable. Samsung a dévoilé son prix et sa date de sortie en France.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S23 FE en France

Le Samsung Galaxy S23 FE sera disponible à la vente en France à partir du 8 décembre 2023. Son prix conseillé est fixé à 699 euros pour la version dotée de 128 Go de RAM.

Notez aussi l’existence d’une déclinaison à 256 Go annoncée à un tarif de 759 euros.



Le Galaxy S23 FE existe en six coloris. Vous le trouverez ainsi en graphite, vert d’eau, violet et crème auprès des revendeurs classiques. En orange ou en bleu sur le site de Samsung.

Offre de lancement

Il existe par ailleurs une offre lancement. Jusqu’au 16 janvier 2024, Samsung vous fournit des Galaxy Buds FE pour l’achat d’un Galaxy S23 FE.

Une bonne nouvelle au programme

La patience a du bon. En attendant deux mois de plus pour profiter du Galaxy S23 FE, la France et l’Europe profitent d’un smartphone livré directement sous Android 14 avec l’interface maison Samsung One UI 6.

Il faut savoir que Samsung garantit quatre mises à jour majeures de l’OS et cinq années de patch de sécurité. En sortant directement avec la dernière mouture, le Galaxy S23 FE en France a mécaniquement droit à une meilleure longévité logicielle.

Reste à savoir si le succès commercial sera au rendez-vous. D’aucuns pourraient être plus intéressés par l’achat d’un Galaxy S23 classique dont le prix a baissé. D’autres se projettent sans doute déjà vers les Galaxy S24 attendus à la mi-janvier 2024.

Modèle Samsung Galaxy S23 FE Dimensions 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp Technologie AMOLED SoC Samsung Exynos 2200 Puce graphique Xclipse 920 Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 10 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4500 mAh Poids 209 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Mauve Fiche produit