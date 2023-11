6 mois avec le Samsung Galaxy S23 : la régalade

Cela fait six mois que le Samsung Galaxy S23 est devenu mon daily phone, autrement dit mon téléphone du quotidien. Quel est le bilan et les conclusions à tirer après une telle durée ? Ce récit de mon expérience longue durée est là pour y répondre.

Commercialisé en février 2023, le Samsung Galaxy S23 était habité par une mission précise : corriger les principaux défauts de son prédécesseur, le Galaxy S22, que j’ai également essayé durant six mois. Pour ce faire, la marque coréenne a effectué un changement profond : abandonner le SoC Exynos au profit d’une puce Snapdragon.

Après une demi-année d’utilisation, le Galaxy S23 me séduit-il toujours autant que lors de mon test ? Surtout, les petites anomalies photographiques rencontrées à l’époque ont-elles été corrigées ? Spoiler : j’ai été complètement conquis par ce smartphone haut de gamme et compact, qui réalise selon moi un (presque) sans-faute.

Notre vidéo

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Performances et autonomie, tout en maîtrise

S’il y a un domaine et même deux sur lequel le Galaxy S23 se démarque du S22, ce sont les performances et l’autonomie. Samsung a fait un choix judicieux et pertinent en remplaçant l’Exynos 2200 par un Snapdragon 8 Gen 2 qui change littéralement tout. Nous l’avions déjà constaté dans notre essai, mais cela est-il encore valable 6 mois plus tard ?

Oui, clairement. La puce de Qualcomm est un game changer pour l’expérience globale. Je la qualifierai même de pièce maîtresse qui parvient à redonner un équilibre presque parfait à un téléphone compact, dont la petite taille peut généralement jouer en sa défaveur en matière d’efficience énergétique et d’autonomie.

Là où le Galaxy S22 était un véritable grille-pain l’été avec des usages pourtant simplistes, le Galaxy S23 tient parfaitement la baraque même en période caniculaire. Je n’ai à titre personnel pas grand-chose à lui reprocher, que ce soit sur la chauffe, les performances sur le long terme et la fluidité globale du téléphone, toujours au poil.

Il convient néanmoins de préciser mes usages : je ne joue à aucun jeu 3D gourmand en ressources. Il n’empêche, notre premier test avait livré d’excellents résultats sur des titres comme Genshin Impact. Tous les publics sont donc normalement comblés.

Après six mois, l’autonomie n’a pas non plus flanché. Encore une fois, c’est une amélioration importante d’une génération à une autre – en raison du SoC bien mieux optimisé. Avec ce Galaxy S23, je n’ai jamais ressenti la moindre peur de tomber en rade de batterie en fin de journée.

Par exemple, s’aérer l’esprit en afterwork ou au restaurant avec des amis après une journée de travail, sans se soucier de l’autonomie, est bien plus qu’une possibilité : c’est une réalité, et encore heureux. Tomber dans les bras de Morphée avec une autonomie de 30, voire 40 % – autour de minuit – était légion durant mon expérience longue durée.

Finalement, je considère mon 7/10 de l’époque un poil sévère sur le plan de l’autonomie. Une note à l’époque justifiée par l’absence de bloc de charge dans la boîte, et une puissance de charge relativement faible – j’y reviens plus tard. Au quotidien, aucun de ces petits manques ne m’ont finalement gêné.

Logiciel : l’excellent élève Samsung

Nous n’allons aucunement nous épancher sur One UI et toutes ses qualités. Nous avons à ce sujet un dossier complet sur One UI 6, ses nouveautés et son planning de déploiement. Sachez seulement que c’est une interface très agréable à utiliser, fluide au possible, sans bugs durant six mois, mais surtout, extrêmement bien mise à jour.

Samsung impressionne par sa régularité et rapidité à déployer des MAJ. Pour la sécurité et l’amélioration de certaines fonctions, elles sont mensuelles. Cela rassure et reflète une vraie volonté de la part du constructeur de se montrer exemplaire sur ce sujet. Et là où la marque coréenne va encore plus loin, c’est au niveau des MaJ majeures d’Android.

Outre les Pixel, Samsung a été le premier constructeur de smartphones Android à déployer Android 14 et One UI 6, avec ses Galaxy S23. J’ai donc pu profiter de cette nouvelle mouture dès le mois d’octobre. Le calendrier logiciel de son catalogue prouve à quel point Samsung met un point d’honneur à tout mettre à jour le plus rapidement possible. Pour finir, ce modèle profite de quatre années de MAJ majeures, ce qui lui confère une belle longévité logicielle.

De très jolies photos

À ses débuts, les performances photographiques du Galaxy S23 se sont révélées – à mes yeux – relativement capricieuses… Dans certaines situations néanmoins : en basse lumière en l’occurrence. Diverses mises à jour ont selon moi réglé cette petite anomalie. Certes, il faut peut-être s’y reprendre à plusieurs reprises lorsque la luminosité est faible, mais vous tomberez in fine toujours sur un résultat satisfaisant.

Pour le reste, ce téléphone est tout bonnement excellent. Et disons-le, il est aujourd’hui rare de tomber sur un modèle à la fois compact et doté de trois capteurs photo, dont un zoom optique x3. L’Asus Zenfone 11 ne le propose pas, ni même l’iPhone 13 Mini. C’est bien souvent l’apanage de modèles plus grands. On pourrait citer aussi l’iPhone 15 Pro, mais son tarif est aussi beaucoup plus important (comptez au moins 300 euros en plus).

Paysage, nourriture, architecture, mode portrait, photos de produits dans un cadre professionnel, selfies entre amis, aussi bien en x1 qu’en zoom x3 ou en ultra grand-angle : le Galaxy S23 a tout simplement été le compagnon idéal durant mes vacances, mon quotidien, mes virées à l’étranger ou mes déplacements professionnels. Merci la patte Samsung.

Parce qu’une série de photos vaut mille mots, je vous laisse découvrir les résultats de quelques clichés sur plusieurs centaines capturés :

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Pour les photos en basse luminosité, le résultat est parfois contrasté, notamment avec le zoom optique. En témoigne l’image n°2, où la difficulté est tout de même élevée pour deux raisons : les conditions lumineuses ne sont pas optimales, les sujets capturés sont en mouvement constant – en train de danser. Pour le reste des images, difficile de ne pas être sous le charme.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Les petits points noirs

Si le Galaxy S23 n’a pas de défaut rédhibitoire, il convient de pointer du doigt deux petits points noirs : l’usure du produit et la charge lente. Mon modèle a subi les affres du temps et de nombreuses rayures ont depuis fait leur apparition sur le magnifique écran dont profite ce téléphone. Les égratignures sont elles aussi nombreuses, autant sur les bords que sur un capteur photo.

Évidemment, ce constat ne serait pas valable si je m’étais décidé à mettre une coque. Ce qu’il faut retenir tout de même, c’est qu’un téléphone profitant d’une protection Gorilla Glass Victus 2 n’est pas invincible face aux aléas du quotidien. Morale de l’histoire : mettez une coque si vous souhaitez préserver la beauté de ce téléphone.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

Sans pour autant avoir été handicapée par la puissance de charge de 25 W, cette valeur me dérange symboliquement. En achetant un téléphone aussi cher – 959 euros à son lancement -, nous sommes dans le droit, par principe, de revendiquer un pic de charge plus élevé. Dans les faits, cette limite ne m’a pas pour autant dérangée. J’ai principalement branché mon téléphone la nuit, avant de me coucher, et le tour était joué.

Le Galaxy S23, la grosse valeur sûre de Samsung

Le Galaxy S23 est aujourd’hui une valeur sûre. Une valeur sûre pour sa longévité logicielle (4 ans de MaJ, patch de sécurité mensuel), ses excellentes performances, un design sublime et une polyvalence photographique pertinente. Si vous cherchez un téléphone compact avec toutes ses qualités, c’est encore et toujours le candidat idéal.

Là où le Galaxy S23 a encore plus de sens aujourd’hui, c’est que son prix a baissé depuis son lancement en février 2023 : vous pouvez dès maintenant le dénicher à 600 euros sur la Fnac, voire un peu moins sur Rakuten. Les périodes promotionnelles vont aussi le rendre encore plus attractif. Bref, à ces prix, c’est tout simplement un banger.

Attendus en février 2024, les Samsung Galaxy S24 laissent craindre un retour à l’Exynos. Forcément, la dernière expérience avec le Galaxy S22 n’a pas joué en la faveur du processeur de Samsung. Il se pourrait que le Galaxy S23 ait encore une sérieuse carte à jouer même à la sortie de son successeur. Seul l’avenir nous le dira.