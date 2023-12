Voici l’un des forfait 5G les plus avantageux du moment : 150 Go pour 13,99 €/mois

En ce moment, le forfait 5G de Coriolis sans engagement fait partie des moins chers de tous. L'enveloppe de 150 Go de data est disponible à seulement 13,99 euros par mois.

La fin de l’année approche à grands pas et il serait sans doute judicieux de regarder ce qu’il se fait du côté des forfaits 5G, d’autant plus que les prix sont plutôt bas en ce moment. C’est notamment le cas chez Coriolis avec un forfait 5G de 150 Go qui coûte seulement 13,99 euros par mois et sans conditions de durée.

Que propose ce forfait chez Coriolis

Une offre sans engagement et sans condition de durée

150 Go de 5G en France métropolitaine sur le réseau de SFR

Les appels et SMS illimités

Le forfait 5G Coriolis de 150 Go est proposé à 13,99 euros par mois et le prix n’augmente pas au bout d’un an. C’est l’une des meilleures affaires du moment dans les forfaits 5G.

Une grosse enveloppe de Go à prix mini

Ce forfait chez Coriolis met à disposition une enveloppe de 150 Go en 5G pour seulement 12,99 euros par mois, le tout sans engagement, résiliable sans frais à tout moment et même flexibles, comprendre qu’il est possible de changer d’offre à chaque fin de mois.

Il s’agit d’un forfait conséquent en données qui vous permettra de naviguer confortablement sur le net ou de profiter de contenus vidéo en streaming sans réelles limitations. Avec le partage de connexion, vous pouvez en faire profiter vos proches, surtout si votre localité est très peu desservie en fibre ou ADSL. Cela peut être une bonne solution pour être utilisé dans une box 4G par exemple. L’opérateur consacre également une enveloppe supplémentaire de 16 Go (en 4G seulement) depuis l’Europe et les DOM, ce qui est bien pratique en cas de déplacement à l’étranger.

Coriolis = SFR

Coriolis n’est pas fournisseur de son propre réseau. C’est ce que l’on appelle un opérateur virtuel (MVNO) et celui-ci utilise le réseau de SFR qui distille via celui-ci son réseau partout en France métropolitaine. De quoi assurer une couverture de plus de 99 % du territoire en 4G en plus de disposer d’un réseau 5G (3,5 Ghz) conséquent qui le place aux côtés d’Orange et de Bouygues Télécom, selon l’Arcep. Ce forfait offre, côté communication, les appels et les SMS en illimités depuis la France, mais également vers l’Europe et les ROM. Notez cependant que les MMS ne sont pas pris en compte dans ce forfait.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, vous devez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobiles du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 5G sans engagement.

