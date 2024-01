Soldes PS5 : la PlayStation 5 Slim revient en promotion pour la 2ème démarque

Il aura fallu à peine quelques semaines pour que la PlayStation 5 Slim soit en promotion : la nouvelle mouture de la console next-gen de Sony se négocie à présent à 514,99 euros, contre 549,99 euros grâce aux soldes.

Sony a dévoilé en novembre dernier, une nouvelle itération de sa console nouvelle génération : la PS5 Slim. Plus légère et moins imposante que sa grande sœur, la version Slim dispose de la même puissance et ajoute au passage quelques nouveautés bienvenues. Si ce modèle vous intéresse, c’est le moment où jamais, le voilà 35 euros moins cher grâce aux soldes d’hiver.

Les points forts de la PlayStation 5 Slim

Une PS5 plus légère et aussi puissante que l’originale

Une quantité de stockage plus conséquente : 1 To

La présence du lecteur de disque

Disponible à 549 euros, la PlayStation 5 Slim (édition standard) est aujourd’hui remisée à 514,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15 valable uniquement aujourd’hui.

Pourquoi la PS5 Slim est une bonne affaire ?

La PlayStation 5 s’affine par rapport à sa grande sœur. Malgré l’appellation « Slim », elle ne perd que quelques centimètres… C’est plutôt au niveau du poids que la différence se ressent : 3,2 kg pour la version avec lecteur contre 4,5 kg pour la version de lancement et 2,6 kg pour la version Digitale contre 3,9 kg pour la version de lancement. Une rainure au deux tiers supérieurs de la console fait son apparition. Celle-ci permet notamment de séparer et de retirer, le lecteur de disque de la console. Il se clipse et déclipse facilement, il doit être enregistré en ligne via la PS5 pour fonctionner.

Aucun changement en ce qui concerne les performances. La version Slim est capable de faire tourner les jeux nativement en 4K 60 FPS avec une compatibilité en 120 FPS, le système de refroidissement a quant à lui été rétréci sans qu’il n’y ait un impact sur les performances ou la ventilation. Enfin, elle apporte un ajout bien appréciable, le stockage passe de 825 Go à 1 To. De plus, Sony a conservé la possibilité d’ajouter un deuxième SSD dans la console au cas où la place viendrait à manquer.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le PlayStation 5 Slim.

