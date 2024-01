Le Dyson V8 est moins cher pendant ces soldes d’hiver que pendant le Black Friday

Dyson reste une référence sur le marché des aspirateurs balais. Pendant ces soldes d'hiver, c'est son modèle V8 qui nous intéresse tout particulièrement, puisqu'il est proposé à un très bon prix chez Cdiscount : 289 euros au lieu de 399 euros.

Maniables, puissants, pas trop bruyants… Les aspirateurs balais conçus par Dyson ne manquent pas d’atouts. Ils ont en revanche un bémol : leur prix élevé. C’est pourquoi il est bien plus judicieux d’attendre des périodes de promotions comme ces soldes d’hiver pour s’en procurer un sans trop se ruiner. Aujourd’hui, vous pourrez par exemple opter pour le Dyson V8, qui est proposé à un prix plus bas que celui affiché pendant le dernier Black Friday. Une vraie bonne affaire, donc.

Ce qu’offre le Dyson V8

Un format très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Au lieu de 399 euros, le Dyson V8 est actuellement affiché à 289 euros chez Cdiscount, alors qu’il était à 299 euros pendant le Black Friday.

Si vous souhaitez monter en gamme, sachez que le Dyson V15 est aussi soldé : sur Cdiscount, on peut le trouver à 589 euros au lieu de 799 euros.

Pourquoi le Dyson V8 est une vraie bonne affaire ?

Le Dyson V8 est un aspirateur balai que l’on n’a pas de mal à recommander, et pour plusieurs raisons. D’abord pour sa maniabilité, caractéristique des modèles de la marque. Le V8 dispose en effet du fameux format stick sans fil, ce qui le rend particulièrement facile à prendre en main et à déplacer, y compris en hauteur. Pour aspirer les sols le plus efficacement possible, le Dyson V8 s’accompagne de plusieurs accessoires, comme la brosse Motorbar qui aspire efficacement les poils d’animaux tout en les démêlant, un long suceur pour les endroits confinés ou encore un accessoire combiné.

Sa puissance d’aspiration est de son côté tout à fait convaincante avec son moteur doté de la technologie Cyclone 2 Tier Radial, capable d’effectuer 110 000 tours par minute. Même les plus petites poussières pourront être avalées par l’aspirateur, qu’elles soient sur des sols durs ou des moquettes. Le V8 est en plus doté d’un système de filtration qui va venir capturer efficacement les allergènes. Côté autonomie, la marque promet une aspiration continue pendant 40 minutes sur le mode Eco. Pour ce qui est du vidage, un mécanisme astucieux permet d’éjecter la poussière sans se salir les mains.

