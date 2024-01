La Samsung Galaxy Watch 5 Pro devient une vraie bonne affaire pendant les soldes

La Galaxy Watch 5 Pro représente sans doute le meilleur compromis pour qui cherche une montre connectée premium et accessible. Elle se retrouve sur Amazon pendant les soldes à 299 euros au lieu de 469 euros à son lancement.

Chaque année, une nouvelle itération de la Watch de Samsung fait son apparition, mais cela ne veut pas dire que les anciennes ne sont plus à la page, bien au contraire. Prenons, par exemple, la Galaxy Watch 5 Pro qui conserve tout ce que l’on peut attendre d’une montre connectée premium digne de ce nom, pour les sportifs, les personnes soucieuses de leu santé ou les actifs fans de gadget. C’est d’autant plus un bon deal que son prix en baisse pendant les soldes d’hiver 2024 sur Amazon en passant sous la barre des 300 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Un écran AMOLED de qualité

Les nombreuses mesures de santé

Beaucoup d’applications compatibles

Plus de deux jours d’autonomie

Au lieu de 469 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (version Bluetooth en coloris noir 45 mm) est maintenant disponible en promotion pendant les soldes à 299 euros sur Amazon grâce au coupon de réduction de 50 euros.

Une montre connectée efficace et autonome pour les sportifs

Malgré l’arrivée en fin d’année dernière des Watch 6 et 6 Pro, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro a de sérieux arguments à faire valoir pour éviter de passer à la dernière génération. Tout d’abord, elle adopte un design en totale rupture avec la Samsung Galaxy Watch 4 Classic et sa taille de 45 mm lui fait gagner en robustesse. Elle profite aussi d’une certification IP68. L’écran de 1,4 pouce AMOLED de 450 x 450 pixels fait toujours son petit effet, parmi les affichages le plus qualitatif pour ce type d’appareil.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro assure un suivi santé complet et se débrouille également dans celui des performances sportives. Elle embarque une multitude de capteurs tels qu’un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, un impédancemètre bioélectrique, un cardiofréquencemètre et un tensiomètre. Enfin, elle est aussi l’une des plus endurantes du marché puisqu’elle est capable de tenir sur près de trois jours, ce qui n’était pas franchement le cas des anciennes générations.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

