Dyson AM10 : le prix de cet humidificateur premium s’allège de 40 % pendant les soldes

Le Dyson AM10 est non seulement un humidificateur qui va rendre l'air moins sec, mais également un ventilateur qui vient rafraîchir l'air durant les fortes chaleurs. Alors que le site de la marque le propose à 449 euros, cet appareil bien utile est proposé à 269 euros chez Darty et à la Fnac.

On connaît davantage Dyson pour ses aspirateurs balais, mais la marque britannique propose aussi une large gamme de produits destinés à assainir l’air intérieur. L’humidificateur Dyson AM10 en fait justement partie et il peut notamment convenir à celles et ceux qui souffrent d’un air trop sec chez eux. Et ce n’est pas tout : il peut également ventiler une pièce durant les chaudes journées d’été. Alors certes, le temps actuel est plutôt glacial, mais si vous souhaitez investir pour les saisons futures, sachez que le Dyson AM10 est en promotion à -40 % pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur le Dyson AM10

Il humidifie l’air sec et ventile pour rafraîchir

Il est doté d’une technologie qui élimine les bactéries dans l’eau

Il peut être facilement programmé

Initialement affiché à 449 euros, l’humidificateur Dyson AM10 est actuellement proposé à 269 euros chez Darty et à la Fnac.

En quoi le Dyson AM10 est-il intéressant ?

Le Dyson AM10 pourrait bien être la solution idéale pour toutes celles et ceux qui souffrent parfois d’un air trop sec chez eux. Un air sec qui peut d’ailleurs dessécher la peau et les sinus et aggraver les allergies. Cet humidificateur va donc agir pour, sans surprise, humidifier l’air intérieur de façon régulière et rapide grâce à son anneau, qui ressemble d’ailleurs à ceux que l’on trouve sur les ventilateurs de la marque. L’appareil peut même mesurer la température et l’humidité ambiantes de la pièce dans laquelle il se trouve pour ensuite obtenir une humidité convenable. Et grâce à sa technologie Ultraviolet Cleanse, le Dyson AM10 est capable d’éliminer les bactéries dans l’eau avant qu’elle ne soit diffusée, à l’aide de son transducteur piézoélectrique, sous la forme d’une brume fine. De quoi profiter d’un air sain au quotidien.

Outre sa fonction d’humidificateur, le Dyson AM10 peut aussi rafraîchir l’air lors de chaudes journées grâce à sa fonction de ventilation. L’anneau va alors attirer l’air pour le propulser une fois refroidi dans votre pièce. Enfin, le Dyson AM10 s’accompagne d’une télécommande qui nous permet de choisir un type de flux d’air parmi les 10 qui sont disponibles. Il est aussi possible de programmer l’arrêt de l’appareil après un laps de temps choisi. Notez toutefois que le Dyson AM10 ne peut pas être contrôlé depuis un smartphone en raison de l’absence d’une connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

