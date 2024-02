Xiaomi Poco X6 Pro : déjà un meilleur rapport qualité-prix pour ce nouveau smartphone gaming sous Hyper OS

Le Xiaomi Poco X6 Pro a beau faire partie du secteur du milieu de gamme, il propose tout de même des caractéristiques plutôt étonnantes pour son prix. Un tarif qui diminue d'ailleurs en ce moment : Cdiscount propose ce smartphone à 279 euros au lieu de 349 euros.

Des smartphones peu chers mais puissants, avec des caractéristiques que l’on trouve généralement dans des modèles plus premium : voici ce qu’on peut généralement trouver dans la gamme Poco de Xiaomi. Son modèle le plus récent, le Xiaomi Poco X6 Pro, lancé au même moment que le Xiaomi Poco X6 classique, en est un bon exemple avec sa fiche technique plutôt pointue pour un prix qui ne dépasse pas les 400 euros. En ce moment, c’est même 70 euros de réduction qui s’appliquent.

Les points essentiels du Xiaomi Poco X6 Pro

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra

HyperOS 1.0

Initialement proposé à 349 euros, le Xiaomi Poco X6 Pro (coloris jaune, 8+256 Go) est désormais affiché à 279 euros chez Cdiscount. La version noire est quant à elle vendue en promotion à 289 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X6 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X6 Pro au meilleur prix ?

Un écran qui flatte la ratine

Esthétiquement, le Poco X6 Pro ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Poco X5 Pro. Et malgré son prix bas, on a tout de même droit à des finitions plutôt premium, avec des bordures fines, un poinçon central discret et un cadre mat droit qui offre une très bonne préhension. En revanche, les traces de vos doigts auront tendance à décorer son dos en plastique, mais ce matériau a au moins l’avantage d’alléger le smartphone qui ne pèse donc que 186 g.

On retiendra bien plus son très bel écran AMOLED de 6,67 pouces, qui nous fait en plus profiter d’une bonne luminosité : Xiaomi annonce d’ailleurs 1 200 nits et jusqu’à 1 800 en pic HDR. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit la promesse d’une excellente fluidité, surtout en jeu. Au niveau de son interface, nous avons droit au nouveau HyperOS 1.0, basé sur Android 14. Une interface fluide qui se montre bien plus cohérente et ergonomique que MIUI, avec notamment une bonne place réservée aux paramètres rapides, ce qui est bien pratique. On apprécie moins la tripotée d’applications préinstallées en raison de partenariats divers.

Un smartphone idéal pour le jeu

Parlons justement de ses performances. Le Xiaomi Poco X6 Pro est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra gravée en 4 nm et épaulée par 8 Go de RAM. Au cours de notre prise en main du smartphone, dans sa version 12 Go, le Poco X6 Pro s’est montré plutôt véloce et puissant. Sur Genshin Impact, les paramètres sont réglés par défaut sur « Moyen » à 30 FPS et le jeu tourne comme un charme. Si l’on pousse les paramètres à leur maximum, quelques légers freeze frames pourraient apparaître, mais le confort en jeu sera tout de même assuré.

La partie photo est moins glorieuse, avec un capteur grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un module macro de 2 Mpx. Les clichés capturés sont assez lisses et manquent malheureusement de détails. Enfin, côté autonomie, le Xiaomi Poco X6 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh, qui est en plus compatible avec la charge rapide à 67 W, histoire de nous permettre de gagner un temps précieux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Poco X6 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.