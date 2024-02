Canal+ fait un gros cadeau aux fans de sports, mais limité dans le temps

L'actualité sportive est généreuse en ce moment et Canal+ s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit cadeau (temporaire) à ses abonnés fidèles en leur offrant l'intégralité des chaines BeIN Sports jusqu'au 12 mars. Cependant, il faut connaitre certaines conditions.

La saison sportive de ce début d’année est décidément prolifique avec en premiers lieux les compétitions de Football comme la Ligue des champions et la coupe de France côté Football, les tournois des six Nations côté Rugby. Les tournois de Tennis internationaux ou encore toutes les compétitions en cours sur des dizaines de sports à l’international. BeIN Sports fait partie des gros diffuseurs en France et en tant que partenaire de Canal+, ce dernier avait tout à gagner à proposer à ses abonnés l’accès gratuits aux chaines de BeIN Sports, au moins pendant une durée limitée.

Jusqu’au 12 mars 2024, il sera donc possible pour les abonnés Canal+ de profiter de toutes les chaines et contenus de BeIN Sport gratuitement. Cette offre est valable pour tous les abonnés à Canal+, même celles et ceux avec les offres Rat+.

Notez cependant que les chaines BeIN Sports sont visionnables uniquement via les box opérateurs en allant dans les chaines Canal+ ou via les box Canal+, cela ne fonctionne pas via l’application MyCanal.

Le Cinéma, les séries originales et maintenant le sport chez BeIN

Le catalogue de canal + comprend les cases thématiques comme Canal + grand écran, Séries, Docs, Kids et la chaîne Canal + en décalé. Tout ceci en complément des chaînes TNT accessibles en HD. Dans tous les cas, les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, documentaire et jeunesse.

myCANAL Télécharger gratuitement

En plus des chaines BeIN Sports offertes temporairement, l’offre Sport chez Canal est également pléthorique avec notamment les compétitions de Football comme la Ligue 1 ou la Premier League, les sports de combats avec la Boxe ou le MMA, le Rugby, le basket, le Golf… bref, tout y passe avec aussi et surtout les compétitions de sport auto comme la Formule 1 qui reprend le 2 mars pour la saison 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.