Magic Mouse + Keyboard : le duo clavier/souris d’Apple est à moitié prix à la Fnac

S'offrir un produit Apple à moindre coût, cela arrive généralement pendant une période de promotions. Mais c'est sans compter sur la Fnac qui propose l'Apple Magic Mouse et le Magic Keyboard en promotion à 99 euros au lieu de 194 euros.

Vous en avez marre du trackpad de votre MacBook ? Apple propose sa Magic Mouse, une souris avec aucun bouton physique sur la coque, sans molette comme on peut voir généralement. Pour les utilisateurs habitués à la marque à la Pomme, c’est l’occasion de se l’offrir, surtout que la Fnac y ajoute le Magic Keybard pour moins de 100 euros.

L’Apple Magic Mouse et le Magic Keyboard, c’est quoi ?

Une souris sans fil minimaliste

Avec une surface tactile et une autonomie d’un mois

Un clavier élégant et compact

En ce moment, la Fnac donne l’occasion de s’équiper d’une souris et d’un clavier Apple pour 99 euros, au lieu de 194 euros le tout. Pour cela, il vous suffit d’ajouter les deux produits dans le panier pour obtenir la réduction : l’Apple Magic Mouse et le Magic Keyboard.

L’Apple Magic Keyboard, c’est quoi ?

Comme sur tous ses produits, la firme californienne soigne le design de son clavier et fait dans le minimalisme. Élégant, il profite aussi de petites dimensions de 11.5 × 27.9 × 1.1 cm et d’un poids de moins de 240 g pour être facilement transporté et glissé dans un sac. La sensation de frappe offerte par le Magic Keyboard est confortable. Et pour cause, Apple propose non pas un clavier papillon, mais un mécanisme à ciseaux traditionnel beaucoup plus agréable.

Il s’associe automatiquement à votre Mac, pour que vous puissiez vous mettre au travail sans attendre. Le Magic Keyboard est livré avec un câble USB‑C vers Lightning. Vous pourrez bien sûr jumeler vos appareils avec et le recharger par le port USB‑C de votre Mac. Concernant l’autonomie, même avec une utilisation de plusieurs heures par jour, le clavier tiendra un bon mois avant de s’essouffler.

Et l’Apple Magic Mouse ?

La souris conçue par la firme de Tim Cook est différente de celle que l’on retrouve sur le marché. Beaucoup sont équipés d’une molette sur le centre, mais ici, sur la Magic Mouse aucun bouton physique n’apparaît sur la coque, tout se joue sur le tactile. Grâce à son système Multi-Touch, les interactions avec la souris se font du bout des doigts aussi bien pour balayer d’une page web à l’autre ou faire défiler le contenu d’un document à l’aide de gestes simples.

Esthétiquement, c’est surement la plus élégante du marché, mais par contre, sa manière de se recharger n’est pas des plus pratique. Son port de recharge (Lightning) est situé en dessous de la souris, donc elle devient inutilisable lorsqu’on la recharge. Heureusement, elle intègre une batterie et fonctionne environ un mois ou plus entre deux charges.

Pour découvrir d’autres références sur le marché, n’hésitez pas à parcourir notre guide des meilleures souris sans fil (Bluetooth) pour PC, iPad ou tablette en 2024, mais aussi notre guide sur les meilleurs claviers PC pour la bureautique du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.