DJI Mini 3 : plus de 200 € de réduction pour cet excellent petit drone livré avec sa radiocommande

Le DJI Mini 3 fait partie de ces drones compacts et accessibles qui s'adressent avant tout aux débutants et à celles et ceux qui n'ont pas un budget suffisamment important pour acquérir un modèle Pro. Ce modèle très efficace est d'ailleurs affiché à un prix bien moins élevé que d'habitude : la Fnac le propose en effet à 359 euros au lieu de 579 euros.

Aux côtés des drones à la fiche technique pointue davantage taillés pour les professionnels de la vidéo aérienne, on trouve aussi des modèles bien plus grand public et qui ont en plus l’avantage d’être bien compacts, et donc plus pratiques à manipuler. C’est notamment le cas du DJI Mini 3, qui a beau être moins complet que son cousin « Pro », il montre tout de même une bonne efficacité, comme sa capacité à filmer des images en 4K. Son premier atout reste bien sûr son prix, qui devient bien plus accessible actuellement grâce à une baisse de 220 euros.

Le DJI Mini 3, c’est quoi ?

Un drone compact

Des images filmées jusqu’en 4K à 30 ips

Plusieurs fonctions de prise de vue intégrées

Une bonne autonomie

Habituellement affiché à 579 euros sur le site officiel, qui le propose actuellement en réduction à 469 euros, le DJI Mini 3 accompagné de sa radiocommande RC-N1 est actuellement vendu à 359 euros à la Fnac. Sachez d’ailleurs que les adhérents Fnac peuvent avoir droit à 10 euros offerts tous les 100 euros en ce moment.

Un drone léger, compact et pratique avec sa radiocommande

Tout comme sa version Pro, le DJI Mini 3 se démarque avant tout pour son format compact et sa légèreté. Pliable, il pèse moins de 250 g et mesure seulement 14,8 cm de haut, 9 cm de large et 6,2 cm de profondeur lorsqu’il est replié. On aurait presque l’impression de tenir un jouet en plastique tant il est petit, mais DJI oblige, le produit reste bien fini. Sa légèreté peut tout de même le rendre plus vulnérable face aux rafales de vent, donc veillez à ne pas le faire voler par mauvais temps, au cas où. Notez par ailleurs que son poids plume vous évite d’avoir à détenir une licence de vol (obligatoire pour les drones de plus de 250 g), mais une formation ne fait jamais de mal.

Le drone s’accompagne par ailleurs d’une radiocommande RC-N1, qui nécessite l’utilisation d’un téléphone en parallèle pour fonctionner (et pour visualiser les images capturées en direct sur l’application DJI Fly), contrairement à la radiocommande RC, plus haut de gamme et équipée d’un écran.

Des images en 4K et une bonne endurance

Au niveau des performances d’image, DJI n’a pas fait trop de sacrifices et a doté son drone Mini 3 de la même caméra que le modèle Mini 3 Pro. Il est ainsi équipé d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent 24 mm. Le drone peut capturer des clichés en 12 mégapixels grâce au pixel binning. Côté vidéo, le DJI Mini 3 peut filmer en 4K à 30 ips, mais la version Pro fait mieux avec de la 4K à 60 ips. La qualité de la vidéo reste tout de même plus qu’agréable grâce à la haute définition.

Autrement, le DJI Mini 3 intègre le système de transmission O2 limité à 10 km, alors que le DJI Mini 3 Pro embarque le système O3, avec une portée 12 km. Le DJI Mini 3 propose par ailleurs plusieurs fonctions de prise de vue, comme les QuickShots (Dronie, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et le mode Panorama. On n’aura en revanche pas droit au mode Timelapse et aux prises de vue MasterShots que propose le DJI Mini 3 Pro, mais les débutants auront largement de quoi faire avec les fonctions déjà comprises. Enfin, le DJI Mini 3 marque beaucoup de points avec son autonomie, légèrement plus importante que sa version Pro : de 38 à 51 minutes de vol ici contre 34 à 47 minutes de vol pour le Pro.

Si vous souhaitez comparer le DJI Mini 3 avec d’autres références que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

