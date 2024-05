Après la manette de Sony, Amazon décide de baisser le prix de l’excellente manette Xbox Series

Si vous souhaitez une seconde manette pour votre Xbox ou tout simplement en trouver une pour jouer sur PC, la manette sans fil Xbox Series de Microsoft est à seulement 44 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon.

La manette Xbox sans-fil officielle est-elle la meilleure manette de ces 10 dernières années ? On vous laissera en débattre dans les commentaires, mais toujours est-il que cette dernière représente toujours un investissement de choix, surtout lorsqu’elle est disponible en promotion avec 27 % de réduction.

La manette sans fil Xbox Series, c’est quoi ?

Un bijou d’ergonomie

La compatibilité multiplateforme

Une autonomie de 40 heures avec des piles AA

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (coloris Blanc) est en ce moment remisée à seulement 44 euros sur Amazon.

Une manette qui a largement fait ses preuves

Si elle ne propose pas beaucoup de nouveautés par rapport au modèle précédent de la Xbox One, la manette sans fil Xbox Series est toujours une excellente référence. Après tout, à quoi bon changer une formule gagnante ? Elle ajoute tout de même un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension, un nouveau D-Pad circulaire inspiré de la manette Elite Series 2, ainsi qu’un bouton central pour prendre des captures d’écran ou sauvegarder les derniers instants d’une partie en vidéo. On retrouve également les moteurs de vibrations additionnels au niveau des gâchettes déjà présents sur la manette Xbox One.

Cependant, ce n’est clairement pas le même niveau d’innovation que la DualSense de Sony avec sa technologie haptique. On n’a ni gâchettes adaptatives, ni gyroscope intégré, ni micro. Microsoft a ici fait le choix de garder un design avec lequel les gamers étaient déjà familiers, tout en rétrécissant légèrement ses dimensions pour qu’elles conviennent mieux aux mains des enfants. Le confort est également accru grâce à la surface texturée qui réduit l’effet de glisse dû à la transpiration.

Compatible Xbox et PC, mais un peu partout aussi

La raison pour laquelle les manettes de Microsoft sont particulièrement appréciées réside dans leur compatibilité multiplateforme, rendue possible grâce à plusieurs protocoles de connexion : Xbox Wireless, le Bluetooth et le câble USB-C fourni dans la boîte. La manette sans fil Xbox Series peut être utilisée avec la dernière console de Microsoft ainsi que la Xbox One, sur PC avec Windows 10 et 11, et sur un smartphone ou une tablette tournant sous Android ou iOS.

En ce qui concerne l’autonomie, une paire de piles AA lui confère une endurance de 40 heures. Cependant, dépenser régulièrement dans des piles est un peu dérangeant au bout d’un moment. Il est donc possible de se procurer une batterie rechargeable spécialement conçue pour cette manette Xbox, avec une autonomie de 30 heures et qui se recharge en quatre heures. Grâce au câble USB-C, il est possible de profiter du Plug-and-Play pour jouer en filaire sans avoir à la recharger immédiatement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la manette sans fil Xbox Series.

