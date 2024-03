Cet écran PC LG UltraWide (35″, 21:9, QHD) a droit à 140 € de remise durant les ventes flash d’Amazon

Les écrans PC dits "ultrawide" comme le LG UltraWide 35WN73AP-B permettent de profiter d'une très vaste interface pour travailler confortablement, ou même jouer quelques parties de jeu. Une référence idéale pour maximiser sa productivité, que l'on trouve actuellement à 369 euros au lieu de 539 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres sur votre écran PC en les plaçant côte à côte, si vous êtes aussi un amateur de multitâche ou si vous voulez simplement pouvoir travailler plus efficacement et surtout plus confortablement, alors vous devriez sûrement vous orienter vers un écran PC dit « ultrawide » ou « ultra-large ». Avec leur ratio 21:9 et leur grande diagonale, ces modèles permettent de gagner en productivité, que cela soit pour de la bureautique ou du travail créatif. La référence LG UltraWide 35WN73AP-B est une bonne option pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce type d’écran, et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est 140 euros moins chère actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur le LG UltraWide 35WN73AP-B

Une dalle VA de 35 pouces au format 21:9

Une définition QHD + une compatibilité HDR10

Une compatibilité avec AMD FreeSync et un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Initialement proposé à 539 euros, l’écran PC LG UltraWide 35WN73AP-B est désormais affiché à 369 euros sur Amazon.

Une (très) grande surface de travail

Avec sa dalle de 35 pouces, soit une diagonale de 88 cm, qui nous fait en plus bénéficier d’un format 21:9, l’écran PC LG UltraWide 35WN73AP-B ne brille pas par sa discrétion et se révèle au contraire très imposant, voire encombrant. Mieux vaut disposer d’un bureau suffisamment large pour l’accueillir, donc. Une fois cela fait, vous pourrez profiter d’une très grande surface de travail, de quoi gagner en productivité. Une telle taille d’écran permet en effet d’ouvrir plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu complet de son travail. Concrètement, ce genre d’écran offre la possibilité d’avoir l’équivalent d’une configuration multi-écrans… mais sans coupure. Amateurs de multitâche ou de travail créatif, qui nécessite souvent d’utiliser plusieurs logiciels simultanément, cet écran devrait vous convenir.

Autrement, l’écran est doté d’une définition QHD (3 440 x 1 440 pixels), soit l’assurance d’une belle qualité d’image et d’un bon niveau de détail. On a aussi droit à la compatibilité avec la norme HDR10, qui permet de profiter d’images plus détaillées et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Le rendu des couleurs sera quant à lui bien réaliste grâce à la couverture sRGB de 99 %. La dalle de ce moniteur dispose également de la technologie d’affichage VA, qui offre par nature de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision larges. Bref, une configuration qui devrait rendre chaque tâche bien plus agréable, y compris les sessions de jeu, d’ailleurs.

Un écran pour quelques parties de jeu

L’écran PC LG UltraWide 35WN73AP-B est en effet adapté au gaming grâce à plusieurs fonctionnalités intégrées. On compte d’abord la technologie AMD FreeSync, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz et le taux de réponse de 5 ms permettent quant à eux de gagner en fluidité et en réactivité. Des scores qui restent tout de même inférieurs aux attentes des gamers les plus exigeants, mais les joueurs plus occasionnels y trouveront sans doute leur compte.

D’autres technologies sont présentes pour améliorer l’expérience, comme le Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres dans le jeu, ou encore le Dynamic Action Sync, qui permet de réduire le délai d’affichage et de gagner en réactivité et en fluidité. Enfin, côté connectique, ce moniteur LG est équipé d’un port HDMI, d’un DisplayPort, d’un port USB-C et d’une sortie casque.

