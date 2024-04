Ce SSD externe et robuste de 4 To est à un prix si bas aujourd’hui que vous devriez l’envisager

Pratique, performant, solide et doté d’une grande capacité de stockage, le SSD Sandisk Extreme a tout ce qu’il faut pour plaire, surtout maintenant que son prix tombe à 269 euros, au lieu de 436 euros. L'offre est disponible sur Amazon.

Plus solides, plus rapides, plus performants et plus miniaturisés… Les SSD sont une très bonne solution de stockage externe, surtout si vous êtes un créateur de contenu nomade ou si votre métier vous demande d’être au maximum à l’extérieur. Le SSD portable Sandisk Extreme convient parfaitement dans ce cas-ci et c’est le moment parfait pour craquer puisque ce modèle avec 4 To se trouve avec près de 40 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du SanDisk Extreme

Un SSD externe compact et robuste

Des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Une énorme capacité de stockage : 4 To

Au lieu d’un prix barré de 436 euros, le SSD Externe Sandisk Extreme avec 4 To de stockage est actuellement affiché en promotion à 269 euros sur Amazon.

Une solution de stockage pratique à transporter et surtout très solide

Pensé pour être transporté dans les conditions les plus extrêmes, comme son nom l’indique, le Sansidisk Extreme est ce genre de SSD externe qui peut vous accompagner partout. Il affiche en effet des dimensions ultra compactes que le rendent très facilement transportable (0.97 x 5.26 x 10.08 cm). Pour ce qui est de ses performances pures, ce dernier peut compter sur la technologie NVMe.

SanDisk garantit que son SSD est capable de résister à une chute de 2 mètres, tout comme aux chocs accidentels. De ce fait, ce SSD est très robuste et profite en plus d’une certification IP55, qui le rend en plus résistant à l’eau et à la poussière. Si on ajoute à ça la garantie constructeur de 5 ans, on peut dormir tranquillement sur nos deux oreilles.

Le boitier dispose d’ailleurs d’une boucle mousqueton qui vous permettra de l’attacher en toute sécurité à une ceinture ou un sac à dos. D’ailleurs, le constructeur accorde une importance particulière à la confidentialité de vos données. Ainsi, ce dernier a ajouté à son SSD un cryptage AES 256 bits qui peut être configuré depuis le logiciel SecureAccess à télécharger gratuitement.

Des performances fiables, associées à une énorme capacité de stockage

Concernant ses performances, le SSD assure des vitesses de lecture de 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s en écriture. Très véloce, ce SanDisk Extreme brille dans les tâches qui nécessitent des débits de transfert élevés.

Autre atout non négligeable, la compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation comme Windows ou Mac. Pour le reste, le SSD SanDisk Extreme est doté d’un connecteur USB 3.1 de type C, inclut un câble USB Type-C à Type-C, ainsi qu’un adaptateur Type-C à Type-A. Dans les faits, vous pourrez donc aisément l’utiliser avec un grand nombre d’appareils.

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions externes pour pouvoir toujours garder une copie de vos données sous la main, on peut vous aiguiller dans votre choix : voici notre guide des meilleurs SSD externes portables actuellement sur le marché.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.