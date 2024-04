Amazon fait chuter le prix de cet écran PC incurvé (34 pouces, 120 Hz) conçu pour jouer et travailler

Les écrans PC panoramiques appelés plus familièrement "ultrawide" continuent de gagner en popularité. Ces moniteurs sont après tout plus immersifs et permettent d'être plus productifs sans avoir à installer plusieurs écrans. En cela, l'Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B5 est un véritable plaisir à utiliser, d'autant plus qu'il est actuellement en promotion chez Amazon avec un prix passant de 429 euros à 359,99 euros.

Avec sa gamme Prolite, Iiyama propose une foule de moniteurs dédiés à un usage bureautique, mais quelques modèles se détachent du lot puisqu’ils sont tout aussi à l’aise pour les jeux vidéo. C’est notamment le cas de cet Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B5, un bel écran panoramique de 34 pouces, également incurvé, avec AMD FreeSync Premium et un commutateur KVM. Chez Amazon, cet écran PC profite actuellement d’une réduction de 16 %.

L’Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B5 en bref

Une dalle VA incurvée de 34 pouces en 3 440 x 1 440 pixels

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz

AMD FreeSync Premium + temps de réponse de 0,4 ms

Au lieu de 429 euros habituellement, l’Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B5 est maintenant disponible en promotion à 359,99 euros chez Amazon.

Inspiré de la courbure de l’œil humain

Pour ce Prolite XCB3494WQSN doté d’un écran panoramique de 34 pouces, Iiyama a opté pour une dalle VA incurvée avec une courbure de 1500R. D’après le constructeur nippon, cette courbure s’inspire de celle de l’œil humain afin d’offrir une meilleure expérience visuelle et immersive. Grâce à son ratio 21:9, regarder un film en format cinéma devient un pur plaisir, sans compter que l’on profite d’une définition 3 440 x 1 440 pixels et que la dalle VA donne un meilleur rapport de contraste et des noirs plus profonds.

Mais encore faut-il préparer la place pour installer ce moniteur, ce qui n’est pas vraiment insurmontable. La diagonale de 34 pouces de ce moniteur panoramique Iiyama correspond à une longueur de 86 cm. De plus, le châssis est inclinable d’avant en arrière et est réglable en hauteur, sans compter que sa norme VESA 100 x 100 mm permet de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran. Pour ce qui est de la connectique, nous avons un hub USB avec trois ports USB-A et un port USB-C, un DisplayPort, un port HDMI, un port Ethernet et une prise jack 3.5 mm.

Un écran pour la bureautique et le gaming

Dans un cadre professionnel, un écran panoramique présente plusieurs avantages en termes de productivité. Le ratio 21:9 permet d’avoir l’équivalent de deux moniteurs standards collés ensemble et d’arranger ses onglets de façon à ne pas perdre de temps pour passer de l’un à l’autre. C’est surtout pratique pour les monteurs et les vidéastes ayant besoin de s’immerger dans leur travail. Enfin, on retrouve un commutateur KVM permettant de faciliter l’usage de deux ordinateurs branchés en même temps sur ce moniteur.

Taillé pour la bureautique, cet Iiyama Prolite trouve aussi son public chez les gamers puisqu’il profite d’un taux de rafraîchissement de pas moins de 120 Hz. Il se targue également d’un temps de réponse 0,4 ms et de la technologie de synchronisation AMD FreeSync Premium afin de profiter d’un affichage fluide en toutes circonstances. Certes, ce n’est pas la meilleure configuration pour les jeux compétitifs, on a vu mieux ailleurs, mais ce sont tout de même là des arguments suffisants pour s’éblouir devant les derniers jeux AAA sur cet écran incurvé.

